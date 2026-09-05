Kalinskaya wird mit Svitolina-Coup auch NYC-Dauerbrennerin

Trotz Break-Rückstand im Entscheidungs-Durchgang konnte Anna Kalinskaya ihre Drittrunden-Partie bei den US Open 2026 gegen die favorisierte Elena Svitolina noch zu ihren Gunsten drehen und komplettierte damit das Erreichen der zweiten Woche bei allen vier Grand-Slam-Turnieren.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.09.2026, 12:41 Uhr

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© Getty Images Durch ihren Einzug ins Achtelfinale wird Anna Kalinskaya auch bei den US Open erstmals in der zweiten Woche im Einzel aufschlagen.

In New York sollte die Reiseplanung von Anna Kalinskaya im Einzel noch nie bis in zweite Woche reichen, wo sie doch in Wimbledon bereits das Achtelfinale erreichen konnte und in Melbourne und Paris sogar ins Viertelfinale vordringen konnte. Und alles andere als leicht war die Aufgabe auch in der dritten Runde der US Open nicht, um ihr persönliches Marjor-Quartett diesbezüglich zu komplettieren.

Doch gegen die an Nr. 9 gesetzte Elena Svitolina, gegen die sie mit einer 1:4-Bilanz in die Partie ging, zeigte sich Kalinskaya von Beginn an mehr als konkurrenzfähig. Insgesamt elf Break-Möglichkeiten, davon sieben für die 27-Jährige, konnten sich die beiden Spielerinnen im ersten Durchgang erarbeiten, mit dem besseren Ausgang für die an Position 21 geführte Kalinskaya.

Doch die 31-jährige Svitolina fand immer besser zu ihren temporeichen Schlägen und sicherte sich durch einen Schlussspurt mit vier gewonnenen Spielen in Folge den Satzausgleich. Auch im Entscheidungs-Durchgang war die Ukrainerin mit dem Break zum 3:2 obenauf, ehe sich Kalinskaya in perfekter Manier für den zweiten Durchgang revanchieren und ebenfalls mit einem Quadruple zum Abschluss den 6:3, 2:6, 6:3-Erfolg nach knapp zwei Stunden eintüten konnte.

Durch das erstmalige Erreichen des Achtelfinals und dadurch auch der zweiten Woche beim letzten Major des Jahres, konnte Kalinskaya ihr persönliches Slam-Puzzle diesbezüglich komplettieren. Und die Reise im Big Apple könnte durchaus noch weiter gehen. Im Achtelfinale wartet die an Nr. 26 gelistete US-Amerikanerin Emma Navarro, gegen die sie eine 2:0-Bilanz aus den direkten Vergleichen vorweisen kann..

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus New York