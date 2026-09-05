"Irgendjemand raucht hier": Sabalenka trotzt dem Gras-Geruch

Aryna Sabalenka hatte mit den Umständen bei ihrem 6:3 und 6:4 gegen Kamilla Rakhimova fast mehr zu kämpfen als mit ihrer Gegnerin.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 05.09.2026, 09:47 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka hat sich am Freitag auch um andere Dinge als ihre Gegnerin gekümmert

Aryna Sabalenka steht auf der Jagd nach dem dritten Titel in Folge bei den US Open trotz einer kuriosen Ablenkung im Achtelfinale. Die Weltranglistenerste aus Belarus ließ sich beim 6:3, 6:4 gegen Kamilla Rakhimova aus Usbekistan auch von offenbar starkem Cannabis-Geruch im Arthur Ashe Stadium nicht aus der Ruhe bringen.

Beim Stand von 2:0 im zweiten Satz fühlte sich Sabalenka bemüßigt, ihr Aufschlagspiel zu unterbrechen. Sie lief auf die Schiedsrichterin zu und lieferte eine schnelle Erklärung für die Pause. "Irgendjemand raucht hier Gras", sagte Sabalenka und deutete auf die Tribüne schräg hinter ihr. "Es ist so stark."

Sabalenka lobt ihre Gegnerin

Die Schiedsrichterin signalisierte Verständnis für die kurze Unterbrechung. Sie verständigte sich über Funk mit einem Turnier-Offiziellen. Kurz darauf wurde die Partie fortgesetzt und Sabalenka verdiente sich dank einer soliden Leistung den Sieg.

"Sie hat unglaublich gut gespielt und mich im zweiten Satz wirklich hart gefordert", sagte Sabalenka, die zum siebten Mal die Runde der besten 16 in New York erreichte: "Ich bin superglücklich, dass ich dieses Match in zwei Sätzen für mich entscheiden konnte, denn sie ist eine Kämpfernatur."

Die Diskussionen um Cannabis-Geruch auf der Anlage sind bei den US Open seit Jahren ein Thema. Immer wieder beschweren sich Profis darüber.

Hier das Einzel-Tableau in New York