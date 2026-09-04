US Open: Townsend und Navarro begeistern die US-Fans mit Überraschungssiegen

Taylor Townsend und Emma Navarro haben am Freitag die heimischen Fans bei den US Open mit Überraschungen beglückt. Und auch Jessica Pegula ist ins Achtelfinale eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2026, 23:18 Uhr

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© Getty Images Taylor Townsend hat in New York auch im Einzel etwas vor

Taylor Townsend hat bei den US Open offenbar auch im Einzel einiges vor, im Doppel startet sie an der Seite von Katerina Siniakova ja an Position eins gesetzt. Im Single steht Townsend nun aber auch schon im Achtelfinale. Und zwar nach einem 6:2, 6:7 (3) und 6:3 gegen Diana Shnaider. Damit bekommt es die US-amerikanische Linkshänderin in Runde vier mit Aryna Sabalenka zu tun.

Ebenso überraschend kam das 6:3 und 7:5 von Emma Navarro gegen Wimbledon-Finalistin Karolina Muchova. Navarro wartet nun auf die Siegerin der Partie zwischen Elina Svitolina und Anna Kalinskaya.

Mit Jessica Pegula qualifizierte sich auch eine dritte Lokalheldin für das Achtelfinale. Dass Pegula als Nummer drei des Turniers Leylah Fernandez schlägt, war aber erwartet worden. Pegula gewann mit 1:6, 6:4 und 6:3. Nächste Gegnerin wird Sorana Cirstea sein, die gegen Jasmine Paolini sicher mit 6:3 und 6:3 gewann.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen