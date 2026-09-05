US Open: Serena und Venus - Große Show, große Chancen und eine Niederlage

Serena und Venus Williams mussten sich nach großem Kampf in der ersten Runde der US Open 2026 dem an Position 14 gesetzten Part Hao-Ching Chan und Maya Joint geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2026, 04:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Serena und Venus Williams am Freitagabend in Flushing Meadows

Was für ein Abend im Arthur Ashe Stadium! Mehr als drei Stunden lang lieferten sich Serena und Venus Williams auf der einen und Hao-Ching Chan und Maya Joint einen großen Kampf, das Publikum ging begeistert mit. Und als es so aussah, dass die Sisters die Überraschung gegen das an Position 14 gesetzte Paar klar machen würden, kamen Chan und Joint von einem 0:5-Rückstand im entscheidenden Tiebreak zurück.

Am Ende hieß es 6:4, 6:7 (4), 7:6 (7) für Chan und Joint, die auch von ihrer weitaus größeren Matchpraxis profitierten. Vor allem Serena Williams merkte man an, dass sie erst in diesem Frühjahr nach einer mehrjährigen Pause zurück ins professionelle Tennis gekommen ist. und Hao-Ching Chan zeigte in mehreren Situationen ihre herausragenden Fähigkeiten am Netz.

Geht es nach den Veranstaltern, dann hat sich die außergewöhnliche Ansetzung eines Doppels als erstes Match einer Night Session wohl gelohnt. Denn die Ränge im größten Tennisstadion der Welt waren prall gefüllt. Nicht ganz so happy werden Denis Shapovalov und Ben Shelton gewesen sein, denn das Spektakel um die Williams-Sisters dauert deutlich länger als drei Stunden. Shapovalov und Shelton kamen erst um 22:35 Uhr Ortstzeit auf den Court. Aber das hätte ihnen auch bei einem “regulären” Einzel-Match zweier Frauen passieren können.

Hier das Doppel-Tableau in Flushing Meadows