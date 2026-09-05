US Open: Potapova schlägt Vorjahresfinalistin Anisimova!

Anastasia Potapova ist mit einem 6:2 und 7:5 gegen Amanda Anisimova ins Achtelfinale der US Open 2026 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.09.2026, 18:53 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Anastasia Potapova am Samstag bei den US Open 2026

Überraschung im ersten Match im Louis Armstrong Stadium! Denn da lieferte Anastasia Potapova gegen Amanda Anisimova eine blitzsaubere Leistung ab, zog mit einem 6:2 und 7:5 ins Achtelfinale des letzten Majors des Jahres 2026 ein.

Nach einem doch recht einseitigen ersten Satz für Potapova, begann der zweite Durchgang mit vier Breaks in Folge. Somit kam es auch nicht aus dem Nichts, dass Potapova beim Stand von 5:4 nicht ausservieren konnte. Wenige Augenblicke später hatte sie sich aber das nächste Break - und hatte nach 98 Spielminuten ihren ersten Matchball. Den sie auch gleich verwertete.

Für Amanda Anisimova endete das Turnier damit deutlich früher als erwartet. Vor Jahresfrist war sie ja im Endspiel gestanden, hatte dort gegen Aryna Sabalenka verloren. In Runde zwei der diesjährigen Ausgabe konnte Anisimova ja Lilli Tagger in zwei Sätzen bezwingen.

Die Gegnerin von Anastasia Potapova im Viertelfinale wird später am Samstag in der Partie zwischen Mirra Andreeva und der jungen Tschechin Nikola Bartunkova ermittelt.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



