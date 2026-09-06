US Open: Achtelfinale! Gauff und Swiatek bleiben stabil

Coco Gauff und Iga Swiatek haben bei den US Open 2026 das Achtelfinale erreicht. Vorjahres-Finalistin Amanda Anisimova ist dagegen ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.09.2026, 23:47 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff hat in Flushing Meadows das Achtelfinale erreicht

Gauff hatte das zweite Match im Arthur Ashe Stadium zugeteilt bekommen, zum Auftakt musste sich Taylor Fritz ja Francisco Cerúndolo nach 2:0-Satzführung noch geschlagen geben. Das Potenzial für einen schwierigen US-Nachmittag war also gegeben, zumal zuvor bereits Amanda Anisimova und Madison Keys ausgeschieden waren. Dazu gleich mehr.

Coco Gauff aber blieb gegen die Spanierin Cristina Bucsa stabil. Das 6:3 und 6:4 nahm 88 Minuten in Anspruch, dann durfte sich Gauff über den Einzug ins Achtelfinale freuen. Dort geht es gegen die Siegerin der Partie zwischen Alexandra Eala und Iva Jovic.

Deutlich härter zu kämpfen hatte Iga Swiatek gegen Marie Bouzkova. Swiatek setzte sich nach einer Spielzeit von 2:27 Stunden mit 7:6 (3) und 7:6 (3) durch.

Zheng kommt von einem 0:5 zurück

Nächste Gegnerin der Polin wird Qinwen Zheng sein. Die Chinesin schaffte es tatsächlich, gegen Madison Keys einen 0:5-Rückstand im dritten Satz zu egalisieren und noch mit 1:6, 7:6 (4) und 7:5 zu gewinnen.

Und auch Anastasia Potapova hat für eine kleine Überraschung gesorgt. Potapova besiegte Vorjahresfinalistin Amanda Anisimova mit 6:2 und 7:5. Im Achtelfinale geht es gegen Mirra Andreeva, die sich gegen gegen die junge Tschechin Nikola Bartunkova in zwei Sätzen behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in New York



