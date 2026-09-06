US Open: Noskova bucht Viertelfinal-Date mit Sabalenka

Linda Noskova hat in einem fantastischen Achtelfinale bei den US Open Marta Kostyuk mit 7:5, 5:7 und 6:4 besiegt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.09.2026, 21:29 Uhr

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© Getty Images Linda Noskova steht in New York City im Viertelfinale

Die Wimbledon-Siegerin fordert die Titelverteidigerin bei den US Open. So lässt sich das anstehende Viertelfinale zwischen Linda Noskova und Aryna Sabalenka einordnen. Der Weg dorthin war aber sehr unterschiedlich.

Sabalenka hatte in der ersten Partie im Arthur Ashe Stadium gegen Taylor Townsend beim 6:4 und 6:3 nur wenige Probleme. Nach 75 Minuten war der Einzug unter die letzten acht für die Siegerin in Flushing Meadows 2024 und 2025 besiegelt.

Noskova dagegen erfuhr von Marta Kostyuk maximalen Widerstand. Die Ukrainerin wehrte im zweiten Satz bei 4:5 zwei Matchbälle ab, holte sich den Durchgang noch. Im entscheidenden Durchgang beinahe dasselbe Bild: Auch da konnte Linda Noskova zunächst zwei Chancen auf den Matchgewinn nicht nutzen. Der dann insgesamt fünfte Matchball führte aber zum Erfolg.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



