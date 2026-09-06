US Open: 18. Sieg in Folge - Sabalenka erste Viertelfinalistin

Aryna Sabalenka hat ihre 18. Partie bei den US Open gewonnen. Nach dem 6:4 und 6:3 gegen Taylor Townsend steht die Belarussin als erste Spielerin im Viertelfinale.

von SID

zuletzt bearbeitet: 06.09.2026, 19:25 Uhr

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Titelverteidigerin Aryna Sabalenka ist auf der Jagd nach ihrem dritten US-Open-Titel in Folge weiter auf einem guten Weg. Im Achtelfinale löste die Weltranglistenerste auch die komplizierte Aufgabe gegen Taylor Townsend (USA). 6:4, 6:3 hieß es am Ende für Sabalenka, die im gesamten Turnier noch keinen Satz abgegeben hat.

"Ich bin wirklich froh, diese schwierige Gegnerin geschlagen zu haben", sagte Sabalenka, die im Viertelfinale nun auf Marta Kostjuk (Ukraine) oder die Wimbledonsiegerin Linda Noskova aus Tschechien trifft. In den vergangenen fünf Jahren hat Sabalenka in Flushing Meadows immer mindestens das Halbfinale erreicht.

Die Belarussin hatte zuletzt sowohl in Toronto als auch in Cincinnati jeweils eine bittere Pleite im Achtelfinale kassiert. Dabei hatte sich die 28-Jährige teilweise in bedenklicher Verfassung präsentiert. Doch von ihrer einstigen Formschwäche ist in New York nichts mehr zu sehen.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows