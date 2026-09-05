US Open: Madison Keys bricht historisch ein

Madison Keys hat bei den US Open 2026 ein schon gewonnen geglaubtes Match noch aus der Hand gegeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.09.2026, 08:37 Uhr

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© Getty Images Madison Keys konnte den Umschwung ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr stoppen

Ein altes amerikanisches Tennissprichwort soll ja besagen: „Wer 5:0 führt, der (oder die) verliert.“ Was naturgemäß auf alle möglichen Spielstände anwendbar ist. Im konkreten Fall aber hat es Madison Keys tatsächlich geschafft, in ihrem Drittrunden-Match gegen Qinwen Zheng eine 5:0-Führung im dritten Satz noch aus der Hand zu geben.

Das hätte man von zwei Jahren, als Zheng als frisch gekürte Olympiasiegerin auf der Höhe ihre Kunst agierte. Im Spätsommer 2026 allerdings hat die Chinesin nach wie vor zu kämpfen, nach einer längeren Verletzungspause wieder an ihre Höchstform heranzukommen. Bei den laufenden US Open musste Zheng sogar über die Qualifikation gehen. Was sie nicht davon abhielt, nun gegen Keys ein episches Comeback hinzulegen - und mit einem 1:6, 7:6 (3) und 7:5 ins Achtelfinale einzuziehen. Dort könnte es zum Treffen mit Iga Swiatek kommen.

Potapova im Achtelfinale gegen Andreeva

Mirra Andreeva hat derweil ebenfalls den Einzug unter die letzten 16 in Flushing Meadows 2026 geschafft. Andreeva gewann auf Court 17 gegen die junge Tschechin Nikola Bartunkova mit 6:2 und 7:5.

Andreeva spielt im Achtelfinale gegen Anastasia Potapova. Eben die hatte den Samstag mit einer kleinen Überraschung im Louis Armstrong Stadium eröffnet. Und gegen Vorjahresfinalistin Amanda Anisimova mit 6:2 und 7:5 gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



