US Open: Zverev wird erhört - Potapova eröffnet den Armstrong

Alexander Zverev wird auch seine Achtelfinalpartie am Abend bestreiten. Deutlich früher muss am Montag Anastasia Potapova ran.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 07.09.2026, 09:59 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev spielt erneut in der Night Session

Viertes Match, vierte Spätschicht: Alexander Zverev darf auch im Achtelfinale der US Open in der zweiten Partie der Night Session antreten. Er trifft in der Nacht auf Dienstag im Arthur Ashe Stadium auf den Italiener Luciano Darderi. Zverev wurde damit sein eigener Wunsch erfüllt.

"Ich möchte nicht tagsüber spielen, weil ich im Rhythmus bin", hatte der deutsche Tennisstar nach seinem souveränen Dreisatzsieg in der dritten Runde gegen Alejandro Tabilo in New York gesagt. Und rund 14 Stunden später stand dann auch fest, dass Zverev auch seine vierte Partie im Turnierverlauf wohl nicht vor 21 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ) starten wird.

Rybakina gegen Osaka auf dem Armstrong

Vor Zverev geben sich in der Night Session (ab 19 Uhr Ortszeit/1 Uhr MESZ) die beiden US-Amerikanerinnen Coco Gauff und Iva Jovic die Ehre. Tagsüber trifft im Arthur Ashe Stadium zunächst Iga Swiatek auf Qinwen Zheng (11:30 Uhr /17:30 Uhr MESZ), ehe sich Francisco Cerundolo mit Alexander Blockx misst..

Ein besonderes Augenmerk aus deutschsprachiger Sicht liegt freilich auf Anastasia Potapova, die in New York zum ersten Mal in ihrer Karriere das Viertelfinale eines Major-Turniers erreichen könnte. Die Österreicherin eröffnet gegen French-Open-Siegerin Mirra Andreeva das Spielgeschehen im Luis Armstrong Stadium (11 Uhr/17 Uhr MESZ). Auf dem zweitgrößten Court der Anlage finden außerdem die Partien zwischen Elena Rybakina und Naomi Osaka bzw. Karen Khachanov und Learner Tien statt.

Der Spielplan am Montag

Hier das Einzel-Tableau der Männer

Hier das Einzel-Tableau der Frauen