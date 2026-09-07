US Open: Shelton fixiert Blockbuster mit Alcaraz

Ben Shelton hat souverän das Viertelfinale bei den US Open 2026 erreicht. Dort geht es am Dienstag gegen Carlos Alcaraz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.09.2026, 03:14 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton muss am Dienstag gegen Carlos Alcaraz ran

Wenn es bei diesen US Open ein für die Prime Time prädestiniertes Match gegeben hat, dann wird dieses am Dienstag ausgetragen: Denn nach dem ungefährdeten 6:2, 6:3 und 6:4 von Ben Shelton trifft der US-Amerikaner im Viertelfinale nun auf Carlos Alcaraz. Der Titelverteidiger hatte am Nachmittag gegen Tommy Paul nicht anbrennen lassen.

Eigentlich hatte man für das Achtelfinale ja auch schon einen echten Schlager erwartet, denn gemäß Setzliste hätten sich dort den Montreal-Champion Shelton und Cincinnati-Sieger Arthur Fils treffen sollen. Aber Fils scheiterte in Runde eins ziemlich überraschend an Tsitsipas, der zwei weitere Siege folgen ließ. Gegen Shelton passt aber das Match-Up für den Griechen einfach nicht: Die hohen Topspin-Bälle auf die einhändige Rückhand machen Tsitsipas keinen Spaß.

Im Head-to-Head mit Shelton hat Carlos Alcaraz die Nase mit 3:0 vorne. Wenn man die Begegnung beim Laver Cup 2024 mit in die Bilanz einbezieht.

Tiafoe schlägt Medvedev

Das andere Viertelfinale in der unteren Hälfte des Tableaus wird eine rein amerikanische Angelegenheit: Denn da treffen Alex Michelsen und Frances Tiafoe aufeinander. Michelsen besiegte Tomas Martin Etchverrey und hat im Laufe des Turniers noch keinen Satz abgegeben. Und Tiafoe ließ sich von den Fans im Louis Armstrong Stadium zu einem 7:6 (1), 6:4 und 7:6 (6) gegen Daniil Medvedev treiben.

Dass Ben Shelton für seinen Sieg gegen Tsitsipas weniger als zwei Stunden benötigte, wird übrigens auch Emma Navarro und Anna Kalinskaya gefreut haben. Denn diese beiden mussten nach den Männern noch auf den Court im Arthur Ashe Stadium, um ihr Achtelfinale auszutragen.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



