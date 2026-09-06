US Open 2026 live: Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Achtelfinale der US Open 2026 auf Tommy Paul. Das Match gibt es ab 20 Uhr MESZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker. zum Interwetten Bonus !

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2026, 22:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Vorerst ... war es das für heute mit dem tennisnet-Liveticker von den US Open. Servus und baba. Fazit III: Auch im dritten Durchgang bestimmte Alcaraz weiterhin das Geschehen und brachte sich mit einem frühen Break endgültig auf die Siegesstraße. Nur im letzten Aufschlagspiel stellte sich der Spanier noch eine Aufgabe in Form von zwei hintereinander abzuwehrenden Breakbällen. Doch mit erneut spektakulärem Power-Tennis drehte er auch das letzte Game zu seinen Gunsten und besiegelte damit den beeindruckenden und souveränen Dreisatz-Erfolg gegen einen wacker kämpfenden Paul. Alcaraz – Paul 6:4, 6:3, 6:4 Zum Auftakt setzt Alcaraz eine Rückhand ins Netz und lässt anschließend eine Vorhand in die Maschen folgen. Nach einem unerreichbaren Vorhand-Stopp kann sich der Spanier im nächsten Ballwechsel nicht erfolgreich aus der Defensive befreien und sieht sich zwei Breakbällen seines Gegners gegenüber. Den ersten vergibt Paul mit einem ins Netz geschobenen Slice, den zweiten wehrt Carlitos mit einem spektakulären Vorhand-Drive-Volley ab. Mit einem krachenden Vorhand-Winner, cross angesetzt, verschafft sich der Titelverteidiger den ersten Matchball und beendet das Match mit einem Aufschlag-Winner zum beeindruckenden und hochverdienten Dreisatz-Erfolg. Alcaraz – Paul 6:4, 6:3, 5:4 Paul hält noch einmal dagegen und erspielt sich einen schnellen 30:0-Vorsprung. Per Aufschlag-Winner verschafft sich der US-Amerikaner drei laufende Spielbälle und will nach einem weiteren direkten Aufschlagpunkt noch einmal sehen. Doch gleich serviert Alcaraz zum Matchgewinn. Der kommende Gegner ... für den Sieger dieser Partie wird übrigens im ersten Match der Night-Session ab 1 Uhr MESZ zwischen dem US-Youngster Ben Shelton und dem wiedererstarkten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland ermittelt. Alcaraz – Paul 6:4, 6:3, 5:3 Nach einem krachenden Vorhand-Gewinnschlag scheitert Alcaraz beim Stopp-Versuch. Dennoch kann sich der Spanier wieder in Front spielen und erhält durch eine etwas glücklich auf die Linie gesetzte Rückhand zwei laufende Spielbälle. Gleich den ersten kann der 23-Jährige mit einem weiteren Vorhand-Winner nutzen. Alcaraz – Paul 6:4, 6:3, 4:3 Nach einer schnellen 30:0-Führung sichert sich Paul per Ass drei laufende Spielbälle. Doch durch zwei Schlagfehler holt er Alcaraz kurzzeitig zurück ins Spiel, kann aber den Spielgewinn im nächsten Ballwechsel eintüten. Alcaraz – Paul 6:4, 6:3, 4:2 Nach erfolgreichem Auftakt verschlägt Alcaraz eine Rückhand hinter die Grundlinie. Beim Netzangriff muss er nach einem Smash nochmal nachfassen, kann aber per Volley erfolgreich abschließen. Mit einem unerreichbaren Vorhand-Stopp erspielt sich der Spanier zwei laufende Spielbälle und vollendet mit einem Aufschlag-Winner. Übrigens ... könnt ihr bei interwetten alle Matches der US Open im kostenlosen Livestream verfolgen. Dazu erhalten Neukunden einen Freebet von 20 Euro.

Hier geht es zum doppelten Vorteil bei interwetten! Alcaraz – Paul 6:4, 6:3, 3:2 Paul kann sich die erste Rallye sichern und profitiert anschließend von einem verschlagenen Vorhand-Return seines Gegners. Nach einer seitlich verzogenen Vorhand erhält der US-Amerikaner etwas Hilfe durch einen Schlagfehler von Alcaraz und holt sich dadurch zwei laufende Spielbälle. Mit einem Ass kann der 29-jährige sein Aufschlagspiel endgültig für sich verbuchen. Alcaraz – Paul 6:4, 6:3, 3:1 Einen zu lang gesetzten Return seines Gegners kann Alcaraz mit einem Service-Winner ausbauen. Nach einer ins Netz gezimmerten Rückhand holt sich der Spanier mit einem krachenden Vorhand-Winner zwei laufende Spielbälle und macht mit einem direkten Aufschlagpunkt den sicheren Hold perfekt. Alcaraz – Paul 6:4, 6:3, 2:1 Break Alcaraz! Nach einem erfolgreichen Netzangriff profitiert der Titelverteidiger von einem Schlagfehler seines Gegners. Im Anschluss verschlägt Paul eine weitere Vorhand, diesmal seitlich ins Aus, und verursacht dadurch drei laufende Breakchancen für den Spanier. Die erste vergibt Carlitos mit einer risikoreich angesetzten Vorhand und setzt anschließend eine Rückhand hinter die Grundlinie. Per Service-Winner kommt der US-Amerikaner zum Einstand. In einer langen und intensiven Rallye erarbeitet sich der 23-jährige Alcaraz die nächste Chance und greift in einem spektakulären Schlagabtausch am Netz zu. Alcaraz – Paul 6:4, 6:3, 1:1 Paul erarbeitet sich den Erfolg im ersten Ballwechsel, kann aber anschließend einen starken Vorhand-Stopp seines Gegners nicht rechtzeitig erlaufen. Mit einem Vorhand-Gewinnschlag inside-out und iner weiteren druckvollen Vorhand erspielt sich Alcaraz zwei laufende Spielbälle und kann mit einer erfolgreichen Serve-and-Volley-Aktion ebenfalls erstmals im Satz anschreiben. Alcaraz – Paul 6:4, 6:3, 0:1 Auch zu Beginn des dritten Durchgangs zeigt sich Alcaraz bei Aufschlag seines Gegners präsent und ist bis zum 30:30 auf Augenhöhe. Durch einen Schlagfehler gestattet der Spanier aber seinem Gegner den Spielball und kann den nächsten Vorhand-Return nicht im Feld unterbringen, wodurch sich Paul als erster Spieler im Durchgang auf die Anzeigetafel bringt. Fazit II: Im zweiten Akt war Alcaraz vom Start weg der Chef im Ring. Mit Powerschlägen sicherte er sich gleich ein frühes Break und hatte mehrfach die Chance zur Vorentscheidung in Form eines Doppel-Breaks auf dem Schläger. Zwar stemmte sich Paul noch einmal gegen den nächsten Satzverlust. Doch Carlitos war weiterhin nicht zu stoppen und fixierte sicher die 2:0-Satzführung. Alcaraz – Paul 6:4, 6:3 Einen Doppelfehler kann Alcaraz mit einem erfolgreichen Netzangriff ausbügeln, bei dem er beim Smash noch einmal nachfassen muss. Durch einen Rahmentreffer seines Gegners und einen spektakulären Punktgewinn nach einem lässigen Vorhand-Stopp sichert sich der Spanier zwei laufende Satzbälle und packt gleich mit einem Aufschlag-Winner zu. Alcaraz – Paul 6:4, 5:3 Alcaraz erzwingt mit dominanten Vorhandschlägen den ersten Punktgewinn und profitiert anschließend von einem weiteren Schlagfehler seines Gegners. Mit einem Ass und einem Aufschlag-Winner meldet sich Paul im Game zurück. Mit einem Vorhand-Return aus dem Konter verschafft sich der US-Amerikaner den Spielball und macht mit einem Service-Winner erst einmal seine Hausaufgabe. Aber gleich serviert Carlitos zur 2:0-Satzführung. Alcaraz – Paul 6:4, 5:2 Nach erfolgreicher Rallye kann Alcaraz ein Ass nachlegen. Beim Netzangriff patzt der Spanier beim Rückhand-Volley, kann sich aber mit einem Service-Winner zwei laufende Spielbälle holen. Gleich den ersten kann Carlitos in einem intensiven Ballwechsel nutzen, in dem er sich mehrfach aus der Defensive befreien konnte. Alcaraz – Paul 6:4, 4:2 Die erste Rallye geht an Alcaraz, der einen erfolgreichen Netzangriff nachlegen kann. Mit einem druckvollen Vorhand-Return verschafft sich der Spanier drei laufende Break-Möglichkeiten. Die erste kann Paul mit einem Longline-Vorhand-Winner abwehren und profitiert anschließend von einer ins Netz geschlagenen Rückhand seines Gegners. Mit einem couragierten Netzangriff, abgeschlossen per Vorhand-Volley, rettet sich der US-Amerikaner in den Einstand. Mit einem spektakulären Rückhand-Schuss die Linie entlang aus der Defensive erspielt sich Alcaraz die nächste Breakchance, die Paul aber mit einem krachenden Smash von kurz vor der Grundlinie vereiteln kann. Mit einer zu lang geschlagenen Vorhand verursacht der 29-jährige Paul den nächsten Breakball, hält sich aber mit einem Service-Winner weiter im Spiel. Mit einem starken Return bringt sich Carlitos zur sechsten Breakchance im Game, vergibt diese aber mit einem verschlagenen Return. Durch eine verschlagene Vorhand ermöglicht der 23-jährige Alcaraz seinem Gegner den Spielball, der in der nächsten Rallye effektiv zupacken kann. Bei interwetten ... könnt ihr übrigens alle Matches der US Open live im Stream gratis verfolgen. Zudem erhalten Neukunden einen Frreebet von 20 Euro.

Hier geht es zum doppelten Vorteil bei interwetten! Alcaraz – Paul 6:4, 4:1 Alcaraz dominiert die erste Rallye und muss am Schluss einen kurzen Ball seines Gegners nur noch leicht übers Netz stupfen. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich durch einen starken Return seines Gegners kann der Spanier mit einem Service-Winner und einem erfolgreichen Netzangriff zwei laufende Spielbälle eintüten. Mit einem extrem kurzen Cross-Schlag kann der siebenfache Grand-Slam-Champion das Break diesmal bestätigen. Alcaraz – Paul 6:4, 3:1 Wieder Break Alcaraz! Der 23-Jährige verschafft sich in zwei intensiven Ballwechseln eine 30:0-Führung. Nach zwischenzeitlicher Verkürzung erspielt sich der Spanier mit einem unwiderstehlichen Lob zwei laufende Breakchancen und erzwingt mit einer temporeichen Vorhand den Spielgewinn und dadurch das erneute Break. Alcaraz – Paul 6:4, 2:1 Re-Break! Im ersten Ballwechsel punktet Paul mit einem starken Vorhand-Passierball aus dem Lauf und profitiert anschließend von einem Schlagfehler seines Gegners. Zwar kann Alcaraz mit einem Aufschlag-Winner verkürzen, muss aber nach abgegebener Rallye seinem Gegenüber zwei laufende Breakchancen gestatten. Die erste kann der Spanier per Netzangriff abwehren, verschlägt aber anschließend eine inside-out-Vorhand knapp neben die Seitenlinie und muss sein gerade geholtes Break gleich wieder abgeben. Alcaraz – Paul 6:4, 2:0 Break Alcaraz! Zum Auftakt hat Paul Pech mit einem hoch vom Netz abspringenden Ball, den Alcaraz ohne Probleme zum Vorhand-Winner ins Feld donnert. Im nächsten Ballwechsel überpowert der US-Amerikaner mit der Vorhand und kassiert anschließend einen unfassbar spektakulären Vorhand-Kracher seines Gegners zu drei laufenden Breakchancen für Alcaraz. Auch diesmal wiederholt sich das Szenario aus dem ersten Ballwechsel und Alcaraz versenkt dankend den nächsten Vorhand-Gewinnschlag zum frühen Break im zweiten Satz. Alcaraz – Paul 6:4, 1:0 Paul schnappt sich bei Aufschlag seines Gegners den ersten Punkt, doch Alcaraz kann mit einem direkten Aufschlagpunkt ausgleichen. Einen tiefen Halb-Volley setzt der Spanier knapp neben die Seitenlinie, kann dies aber durch einen weiteren Service-Winner kompensieren. Per Ass holt sich der 23-Jährige den Spielball und schreibt nach einer erfolgreichen Rallye als erster Spieler im zweiten Durchgang an. Fazit I: Vom Start weg entwickelte sich eine intensive Partie mit temporeichen Ballwechseln. Alcaraz überzeugte mit dominanten Schlägen, doch Paul fand lange Zeit starke Lösungen durch sein starkes Konterspiel. Doch am Ende wurde der Druck durch den Spanier zu hoch, der sich mit einer starken Endspurt mit dem Satzgewinn belohnen konnte. Alcaraz - Paul 6:4 Break zum Satzgewinn! Alcaraz dominiert den ersten Ballwechsel erfolgreich und kann mit einem gewinnbringenden Netzangriff nachlegen. Auch anschließend setzt der Spanier seinen 29-jährigen Gegner wieder unter Druck und erzwingt dadurch drei laufende Satzbälle. Den ersten kann Paul mit einem Ass abwehren, schlägt dann aber eine Vorhand neben die Seitenlinie und muss dadurch den ersten Durchgang abgeben. Alcaraz - Paul 5:4 Nach Punkteteilung zum Auftakt holt sich Alcaraz durch einen Smash im nachfassen, gefolgt von einem Aufschlag-Winner zwei laufende Spielbälle. Mit einer erfolgreichen Rallye kann der Spanier in Spielen wieder vorlegen. Paul muss nun gegen den Satzverlust servieren. Alcaraz - Paul4:4 Paul muss um sein Aufschlagspieiel kämpfen, kann sich aber nach einem 0:30 zurückkämpfen und sich mit vier Punkten In Folge den Service-Hold noch sichern. Alcaraz - Paul 4:3 Beide Spieler liefern weiterhin einen intensiven und temporeichen Schlagabtausch. In einer langen Rallye zum Auftakt brettert Alcaraz eine Rückhand ins Netz, kann aber durch eine clever gegen die Laufrichtung gespielte Vorhand ausgleichen. Mit einer druckvollen Rückhand und einem weiteren erfolgreichen Ballwechsel verschafft sich der Spanier zwei laufende Spielbälle und vollendet mit einem Aufschlag-Winner. Alcaraz - Paul 3:3 Einem erfolgreichen Auftakt lässt Paul eine erfolgreiche Netzattacke folgen. Einen Doppelfehler bügelt er mit einem Ass zu zwei laufenden Spielbällen aus. Den ersten vergibt er mit einer zu lang geschlagenen Vorhand und gerät im nächsten Ballwechsel stark unter Druck, wodurch er den Einstand hinnehme muss. Durch einen vergebenen Vorhand-Return von Alcaraz erhält der US-Amerikaner die nächste Chance und macht mit einem Service-Winner alles klar. Alle Matches ... der US Open könnt ihr übrigens live und kostenlos bei interwetten verfolgen. Zudem erhalten Neukunden einen Freebet von 20 Euro.

Hier geht es zum doppelten Vorteil bei interwetten! Alcaraz - Paul 3:2 Alcaraz eröffnet mit einem krachenden Vorhand-Winner und lässt eine erfolgreiche Rallye folgen. Mit einem sichert gesetzten Vorhand-Volley sichert sich der Spanier drei laufende Spielbälle. Den ersten kann Paul mit einem starken Return vereiteln, doch mit einer zu lang geschlagenen Rückhand übergibt er Carlitos den Spielgewinn. Alcaraz - Paul 2:2 Nach Punkteteilung zum Auftakt schließt Paul erst einen Netzangriff mit einem hohen Vorhand-Volley ab und brilliert bei der nächsten Netzattacke mit einem herrlichen tiefen Volley zu zwei laufenden Spielbällen Den ersten kann Alcaraz mit einem spektakulären Vorhand-Return-Winner abwehren. Die zweiten Möglichkeit kann der US-Amerikaner mit einem Service-Winner nutzen. Modisch ... hat Alcaraz nach dem "Nipple"-Gate die Variante mit dem weißen Shirt oberhalb der braunen Variante gewählt. Selbstverständlich wieder mit dem "Reverse-Swoosh" als Logo. Alcaraz - Paul 2:1 Zum Auftakt dominiert Alcaraz mit der Vorhand und kann dadurch die erste Rallye für sich entscheiden. Doch Paul kann mit einem clever gespielten Netzangriff ausgleichen. Mit einer temporeichen Rückhand erzwingt Carlitos den Fehler seines Gegners, muss aber anschließend den erneuten Gleichstand hinnehmen, da sein Gegner mit demselben Schlag zum Ziel kommt. Per Aufschlag-Winner sichert sich der Spanier den Spielball, den der US-Amerikaner aber mit einem spektakulären Vorhand-Schuss am Netzpfosten vorbei abwehren kann. Mit einem Aufschlag-Winner holt sich der 23-jährige Alcaraz die nächste Möglichkeit und macht mit einem weiteren direkten Aufschlagpunkt das Spiel zu. Alcaraz - Paul 1:1 Auch diesmal geht der erste Ballwechsel an Alcaraz, der am Netz per Smash abschließt. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich kann der Spanier mit einer temporeichen Vorhand wieder vorlegen, kassiert anschließend aber einen starken Konter von Paul, der dadurch wieder gleichziehen kann. Per Aufschlag-Winner verschafft sich der US-Amerikaner den Spielball und packt mit einem Ass zu. Alcaraz - Paul 1:0 Alcaraz setzt gleich mal ein Zeichen und startet mit einem krachenden Rückhand-Passierball. Zwar leistet sich der Spanier einen Doppelfehler, kann aber die nächste Rallye wieder für sich entscheiden. Durch eine ins Netz geschlagene Vorhand muss der siebenfache Grand-Slam-Sieger jedoch den Gleichstand hinnehmen. Mit einer erfolgreichen Netzattacke erarbeitet er sich den Spielball und erzwingt mit einer druckvollen Vorhand den Fehler seines Gegners zum Spielgewinn. Carlos Alcaraz ... wird die Partie bei eigenem Aufschlag in Angriff nehmen. Im direkten Vergleich ... führt Carlitos mit 6:2. Während der US-Amerikaner Paul zwei der ersten drei Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnte, ist das Momentum klar auf der Seite des Spaniers, der die letzten fünf Partien zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Mit etwas ... unterschiedlichem Aufwand sind die beiden Protagonisten ins Achtelfinale vorgedrungen. Während der 23-jährige Alcaraz gerade mal einen Satz abgeben musste, musste der 29-jährige Paul seinen Gegnern vier Durchgänge überlassen. Die beiden Spieler ... sind bereits auf dem Court und beginnen mit dem Einschlagen. Grüß Gott ... und herzlich willkommen zur Achtelfinal-Begegnung bei den US Open 2026 zwischen Carlos Alcaraz und Tommy Paul.

© Getty Images

Ungefährdet schaffte der Spanier Carlos Alcaraz bei den US Open 2026 nach seiner viermonatigen Verletzungsauszeit bei nur einem abgegebenen Satz den Einzug ins Achtelfinale, wo er sich dem US-Amerikaner Tommy Paul gegenübersieht. Dieser musste bislang etwas mehr Aufwand betreiben, insgesamt vier Sätze seinem jeweiligen Gegenüber überlassen und war gerade bei seinem Fünfsatz-Erfolg gegen den Kasachen Alexander Bublik voll gefordert.

Im direkten Vergleich hat Carlitos bei den bisherigen Aufeinandertreffen mit 6:2 die Nase vorn. Während der 29-jährige Paul zwei der ersten drei Begegnungen für sich entscheiden konnte, liegt das Momentum deutlich beim 23-jährigen Alcaraz, der die letzten fünf Partien für sich verbuchen konnte.

Alcaraz vs. Paul - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Tommy Paul gibt es ab 20 Uhr MESZ live im TV bei Sky und im Gratis Live Stream von Interwetten !

Hier das Einzel-Tableau in New York City