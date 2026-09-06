US Open: Ein Lucky Loser und "vdZ" als Überraschungsgäste im Achtelfinale

Mit Arthur Gea und Botic van de Zandschulp haben zwei Spieler das Achtelfinale der US Open 2026 erreicht, die man dort wohl nicht erwartet hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2026, 04:30 Uhr

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© Getty Images "Hat etwa jemand an mir gezweifelt?" - Botic van de Zandschulp bei den US Open 2026

Botic van de. Zandschulp hat bei den US Open schon einmal für Furore gesorgt, vor zwei Jahren besiegte der Niederländer in Runde zwei völlig überraschend Carlos Alcaraz. Damals allerdings verlor „vdZ“ gleich das folgende Match gegen Jack Draper. 2026 hat van de Zandschulp aber noch etwas vor, denn nach einem 3:6, 7:6 (3(, 4:6, 7:6 (6) und 6:3 steht er schon im Achtelfinale.

Dass Arthur Gea etwas reißen könnte, daran hat man nach dem Erfolg beim ATP-Tour-250-Turnier in Los Cabos durchaus denken können. Allerdings musste der Franzose, der von Gerald Melzer gecoacht wird, zittern, dass er überhaupt ins Hauptfeld der US Open 2026 kommt. Denn Gea unterlag in der dritten Runde der Qualifikation Nishesh Basavareddy glatt in zwei Sätzen.

Blockx schlägt Cobolli

Jetzt aber steht Arthur Gea im Achtelfinale des letzten Majors der Saison 2026. Gea besiegte den US-Amerikaner Michael Zheng nämlich mit 7:6 (7), 3:6, 4:6, 6:3 und 6:2.

Und jetzt steht das Treffen mit Botic van den Zandschulp an. Das ist eine Chance auf einen Viertelfinal-Platz bei einem Major, die so schnell vielleicht nicht wieder kommt.

Diese Chance hat auch Alexander Blockx. Der Belgier setzte sich gegen Flavio Cobolli mit 6:7 (4), 6:3, 6:0 und 6:3 durch. Blockx spielt nun gegen Francisco Cerúndolo, der ja früher am Samstag einen 0:2-Satzrückstand gegen Taylor Fritz aufholen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows



