Alcaraz korrigiert „Nipple-Gate“ seiner US-Open-Kollektion

Schon im Vorfeld der US Open heizte der US-Sportartikelhersteller Nike das Comeback von Carlos Alcaraz mit der Travis-Scott-Kollektion für den Spanier an. Allerdings musste der Titelverteidiger für seinen Drittrunden-Erfolg gegen den Chinese Wu Yibing aus nachvollziehbaren Gründen nachbessern.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.09.2026, 21:12 Uhr

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© Getty Images Nach seinen ersten beiden Matches musste Carlos Alcaraz bei den US Open sein Outfit aus Gründen modifizieren.

Möglichst spektakulär wollte Nike den spanischen Superstar Carlos Alcaraz bei den US Open anlässlich seines Comebacks nach viermonatiger Verletzungspause in Szene setzen. Und so fertigte der US-Sportartikelhersteller die in braun gehaltene Kollektion für den Titelverteidiger an, die in Kooperation mit dem Rapper Travis Scott kreiert wurde.

Eigentlich sollte die besondere Anordnung des berühmten „Swoosh“-Logos die Aufmerksamkeit der weltweiten Zuschauer bei dem ärmellosen Shirt auf sich ziehen, das wie bei allen Kollektionen mit dem US-Rapper seitenverkehrt als sogenannter „Reverse-Swoosh“ auf den Textilien prangt.

Doch bei den ersten beiden Matches des 23-Jährigen richteten sich die Blicke und Kameras zu oft auf die Brustwarze von Carlitos, die in Aktion des Öfteren für alle ersichtlich freigesetzt wurde. Sogar seine ehemalige Profikollegin Eugenie Bouchard reagierte mit einem X-Post auf das mehrfach auftretende Malheur mit den Worten: „Love you Carlos but we’ve got to put the nip away“.

Und so überraschte es nicht, dass der siebenfache Major-Sieger für seine Drittrunden-Begegnung gegen den Chinesen Wu Yibing eine Änderung diesbezüglich vollführte. So trug er unter seinem ärmellosen Muskelshirt ein zusätzliches weißes Shirt, um die erneute Zurschaustellung seiner Brustwarze zu verhindern. Auch die Kanadierin Bouchard reagierte erneut im sozialen Netzwerk auf die Kurskorrektur mit zwei aussagekräftigen Worten: „He listended“.

Auch der Spanier kommentierte die selbst initiierte Änderung: „Ich habe meine Brustwarze zu oft gesehen. Deshalb wollte ich sie lieber nun verdecken.“ Somit düfte das Zusatz-Tool auch in seinem Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Tommy Paul zu erwarten sein.

Hier das Einzel-Tableau der Herren aus New York