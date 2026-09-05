US Open: Shelton auf dem Weg zum Duell mit Alcaraz

Der große US-Hoffnungsträger Ben Shelton hat in New York tief in der Nacht das Achtelfinale der US Open erreicht und nähert sich einem Viertelfinal-Kracher gegen Carlos Alcaraz an.

von SID/Red.

zuletzt bearbeitet: 05.09.2026, 10:02 Uhr

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© Getty Images Mit dem besseren Finish konnte sich der US-Amerikaner Ben Shelton bei den US Open 2026 gegen den Kanadier Denis Shapovalov im Duell der Linkshänder durchsetzen.

Der Halbfinalist von 2023 verwandelte im Arthur Ashe Stadium um 2.07 Uhr Ortszeit seinen ersten Matchball zum 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 gegen den Kanadier Denis Shapovalov.

Dabei hatte der Weltranglisten-9. einen Krimi zu überstehen, der 3:22 Stunden dauern sollte. Nachdem er einen turbulenten ersten Satz für sich entscheiden konnte, verpasste er im zweiten Durchgang zweimal die Möglichkeit, die 2:0-Satzführung auszuservieren und musste den Satzgleichstand nach einem erneuten Tiebreak hinnehmen.

Dennoch ließ sich der siebenfache Tour-Titelträger nicht unterkriegen, konnte seine Intensität bei eigenem Aufschlag steigern, während Shapovalov sein Niveau aus den ersten beiden Sätzen nicht mehr halten konnte. Nach einem Zu-Null-Spiel zum Abschluss bei eigenem Service durfte die Nr. 8 des Turniers die Arme zum Jubel hochreißen.

Shelton (23) spielt nun in der Runde der letzten 16 gegen den wiedererstarkten früheren Paris- und Melbourne-Finalisten Stefanos Tsitsipas (Griechenland). Bei einem Sieg könnte er auf Titelverteidiger Alcaraz treffen, der sich bei seinem Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause in starker Form zeigt und sein Drittrundenspiel gegen den Chinesen Wu Yibing am Freitag 6:3, 6:4, 6:1 gewonnen hatte. Der Spanier bekommt es nun mit Sheltons Landsmann Tommy Paul zu tun.

In Shelton, Paul, Frances Tiafoe und Alex Michelsen haben bereits vier US-Amerikaner das Achtelfinale erreicht, drei weitere könnten am Samstag folgen. Vor einem Jahr schaffte es nur Taylor Fritz, der in Runde drei auf Francisco Cérundolo trifft, unter die besten 16. Seit dem New-York-Triumph Andy Roddicks 2003 hat kein US-Mann einen Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau der US-Open