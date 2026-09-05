US Open: Das Jahr von Taylor Fritz? Von wegen! Pleite gegen Cerundolo

Taylor Fritz hat in der dritten Runde der US Open 2026 eine 2:0-Satzführung gegen Francisco Cerúndolo aus der Hand gegeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.09.2026, 21:36 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Sieg warten

Beim Stand von 4:3 für Taylor Fritz im fünften Satz schien doch noch einmal alles gut zu werden. Aus Sicht des Amerikaners. Denn Fritz erspielte sich gegen Francisco Cerúndolo drei Breakbälle, so ein schönes 0:40 müsste doch zum entscheidenden Break reichen. Tat es aber nicht. Im Gegenteil: Cerundolo gewann nicht nur fünf Punkte in Folge, sondern nahm Fritz wenige Augenblicke später auch gleich dessen Aufschlag ab. Und servierte nach 3:40 Stunden Spielzeit zum 3:6, 4:6, 6:3, 6:4 und 6:4 aus.

Und damit war die bislang erst zweite Niederlage des 28-jährigen US-Amerikaners nach 2:0-Satzführung besiegelt. Die erste hatte es 2023 in der zweiten Runde von Wimbledon gegeben, damals gelang Michael Ymer ein Comeback, mit dem niemand mehr gerechnet hatte.

Mit der Niederlage von Fritz ist Lerner Tien der einzige Lokalmatador aus der oberen Tableau-Hälfte, der noch im Wettbewerb ist. Tien spielt später am Samstag gegen Jakub Mensik.

Zverev nun noch klarerer Favorit auf das Finale

Auch Alexander Zverev wird dieses Ergebnis wohl mit Wohlwollen aufgenommen haben. Denn auch wenn er Taylor Fritz in Wimbledon besiegen konnte, so sieht die Bilanz gegen den Amerikaner insgesamt doch eher mau aus. Zverev gegen Fritz, diese Partie war im Halbfinale von vielen Experten erwartet worden.

In der unteren Hälfte des Rasters haben die US-Fans noch drei heiße Eisen im Feuer: Da wäre zum einen Ben Shelton, der im Achtelfinale gegen Stefanos Tsitsipas klarer Favorit ist. Frances Tiafoe muss gegen Daniil Medvedev ran. Und Tommy Paul wird wohl der erste große Test für Carlos Alcaraz werden.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



