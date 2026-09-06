US Open 2026: Zverev mit nächster Late Night Show ins Achtelfinale

Alexander Zverev ist mit einem 6:2, 7:6 (3) und 6:2 in das Achtelfinale der US Open eingezogen. Dort geht es gegen den Italiener Luciano Darderi.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2026, 07:10 Uhr

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Alexander Zverev hat erneut bis weit nach Mitternacht gespielt

Drittes Match von Alexander Zverev bei den US Open 2026 - und zum dritten Mal musste der an Position eins gesetzte Deutsche bis weit nach MItternacht arbeiten. Immerhin: Gegen Alejandro Tabilo setzte sich Zverev mit 6:2, 7:6 (3) und 6:2 durch. Ein weiterer Fünf-Satz-Krimi wie zuvor gegen Lorenzo Sonego und Quentin Halys blieb ihm erspart.

Dabei hatte auch diese Partie das Potenzial zum Marathon: Denn beim Stand von 5:4 im zweiten Satz konnte Tabilo als Rückschläger zwei Break- und damit Satzbälle nicht nutzen. Im Tiebreak dieses Durchgangs riskierte Zverev dann so gut wie nichts, Tabilo half mit mehreren Vorhandfehlern freundlich aus. Zu diesem Zeitpunkt war man schon lange im Sonntag angekommen.

Zverev mit ausgeglichener Bilanz gegen Darderi

Im dritten Satz gelang Alexander Zverev das Break zum 4:2, das er auch über die Ziellinie brachte.Nach einer Spielzeit von “nur” 2:26 Stunden war der Sieg im Trockenen.

Dass es erneut eine Late Night Show wurde, lag natürlich auch an Iva Jovic und Alexandra Eala. Die beiden hatten sich im ersten Match der Abendschicht einen dreistündigen Kampf geliefert, an dessen Ende die US-Amerikanerin mit 7:5, 3:6 und 7:5 ins Achtelfinale einzog.

Genau dort ist Alexander Zverev nun auch eingetroffen. Nächster Gegner wird Luciano Darderi sein, der viele Stunden vor Zverev seine Partie gegen Dane Sweeney sicher mit 6:4, 6:3 und 6:3 gewinnen konnte. Zverev und Darderi haben zwei Mal gegeneinander gespielt, jeweils in Rom auf Sand: 2024 gewann der Deutsche in zwei Sätzen, in diesem Jahr revanchierte sich Darderi in drei Durchgängen.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows