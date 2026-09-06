US Open: Alcaraz zieht mit Master Class ins Viertelfinale ein

Carlos Alcaraz hat im Achtelfinale der US Open 2026 beim 6:4, 6:3 und 6:4 gegen Tommy Paul eine sehr überzeugende Leistung abgeliefert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.09.2026, 22:38 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz in seinem Sonntags-Outfit

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Wenn es noch Zweifel daran gegeben hat, ob Carlos Alcaraz nach viermonatiger Pause auch gegen stärkere Gegner als bislang bestehen kann, dann hat der Titelverteidiger der US Open diese mit einer Master Class gegen Tommy Paul beseitigt. Alcaraz zauberte, er kämpfte und gönnte sich lediglich einen kleinen Durchhänger Anfang des zweiten Satzes, als er ein frühes Break gleich wieder zurückgab.

Und auch ganz am Ende sah es nach einem kleinen Nachschlag aus. Aber Alcaraz gewann nach einem 0:30 beim Stand von 5:4 die letzten vier Punkte des Matches.

Alcaraz gegen Shelton oder Tsitsipas

Paul spielte andererseits keineswegs schlecht, der US-Amerikaner kann ja auch ziemlich viel Tempo generieren, vor allem mit der Vorhand. Gegen Carlos Alcaraz hat er nun bei allen vier Majors verloren - und auch bei den Olympischen Spielen.

In der Runde der letzten acht könnte es für Carlos Alcaraz wieder gegen einen Lokalmatador gehen. Er trifft am Dienstag nämlich auf den Sieger des Matches zwischen Ben Shelton und Stefanos Tsitsipas. Shelton ist dabei der eindeutige Favorit. Auch wenn Tsitsipas im laufenden Turnier mit Arthur Fils schon einen der Mitfavoriten geschlagen hat.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows



