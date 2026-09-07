US Open: Viertelfinale! Tiafoe bringt den Armstrong zum Beben!

Frances Tiafoe ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Daniil Medvedev ins Viertelfinale der US Open 2026 eingezogen. Und muss jetzt sein Lieblingsstadion verlassen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.09.2026, 01:03 Uhr

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© Getty Images Frances Tiafoe liebt den Armstrong - und der Armstrong liebt ihn zurück

Frances Tiafoe und das Louis Armstrong Stadium, diese Beziehung bleibt nach wie vor unbefleckt. Denn der US-Amerikaner gewann auch sein zehntes Match im zweitgrößten Stadion in Flushing Meadows, diesmal gegen Daniil Medvedev mit 7:6 (1), 6:3 und 7:6 (6). Und das Publikum dankte es dem Lokalmatador mit frenetischem Applaus.

Für sein Viertelfinale gegen Alex Michelsen muss Tiafoe nun aber „umziehen“. Denn die Einzel-Matches werden ab der Runde der letzten acht nur noch im Arthur Ashe Stadium ausgetragen. Michelsen besiegte fast zeitgleich mit dem Sieg von Tiafoe auf dem Grandstand den Argentinier Tomas Martin Etcheverry mit 7:6 (6), 6:4 und 6.4.

Alcaraz mit starker Vorstellung

Daniil Medvedev wird sich erneut mit einer Niederlage auseinandersetzen müssen, die nicht zwingend nötig war. Denn der Russe hatte im ersten und im dritten Satz große Chancen anzuschreiben. Aber gerade da packte Tiafoe sein bestes Tennis aus - wie etwa beim Satzball für Medvedev im Tiebreak von Durchgang drei.

Davor hatte in der unteren Hälfte schon Carlos Alcaraz Ansprüche auf die Titelverteidigung angemeldet. Der Spanier, der vor den US Open mehr als vier Monate lang verletzt pausieren musste, lieferte gegen Tommy Paul beim 6:4, 6:3 und 6:4 eine sehr starke Leistung ab. Alcaraz trifft im Viertelfinale entweder auf Ben Shelton oder Stefanos Tsitsipas, die am heutigen Abend noch gegeneinander angesetzt sind.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows



