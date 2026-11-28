Anastasia Potapova: „Im Herzen bin ich immer noch Russin“

Bei ihrem umstrittenen Start beim Exhibition-Tennis-Turnier in St-Petersburg lieferte die seit Saisonbeginn Österreich repräsentierende Anastasia Potapova ein eindeutiges Bekenntnis zu ihrer russischen Heimat ab. Ihr Antreten auf der Tour für die Alpenrepublik begründet die 25-Jährige mit rein pragmatischen Gesichtspunkten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.11.2026, 18:26 Uhr

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© GEPA Pictures Beim Heim-Turnier in Linz ließ sich Anastasia Potapova mit der frenetischen Unterstützung der österreichischen Tennisfans bis ins Finale tragen.

Hohe Wellen schlugen die „North Palmyra Trophies“ in St. Petersburg bereits im Vorfeld. Neben russischen Spielerinnen und Spielern wie Karen Khachanov, Diana Shnaider und die bereits zurückgetretene Elena Vesnina, deren Antreten eher wenig verwundert, sorgte vor allem der Start von internationalen Spielern wie den Franzosen Adrian Mannarino und Corentin Moutet, sowie den Ex-Spielern Daniel Evans und Janko Tipsarevic für kontroverse Diskussionen im Netz.

Gerade auch der Start von in Russland geborenen Athletinnen und Athleten, die inzwischen ihre Nationalität gewechselt haben, irritierte weltweit. So treten die inzwischen für Kasachstan startenden Alexander Bublik und Yulia Putintseva, die Neo-Usbekin Kamilla Rakhimova, sowie die seit Jahresbeginn für Österreich startende Anastasie Potapova beim Tennnis-Einladungsturnier an diesem Wochenende an, das vom Energiekonzern Gazprom unterstützt wird.

Und anstelle sich diesbezüglich rein auf das Sportliche zu konzentrieren und eine eher neutralere Position einzunehmen, legte Potapova in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur TASS unverblümt ihre innere Zugehörigkeit offen: „In meinem Herzen bin ich immer noch Russin“. Des Weiteren führte die 25-Jährige auf, dass ihr Wechsel nach Österreich rein pragmatische Gründe hatte: „Jeder vernünftige Mensch versteht, warum ich meine Nationalität wechseln musste, damit ich wieder leichter reisen kann. Aber das verändert nicht meine Persönlichkeit oder wer ich bin. Wie man so sagt: Du kannst zwar das Mädchen aus dem Land nehmen, aber nicht das Land aus dem Mädchen.“

Ins Detail ging die aktuelle Weltranglisten-28., was ihr seitens des Österreichischen Tennisverbands geboten wird: „Ich kann auf Spezialisten aus dem österreichischen Nationalteam zurückgreifen. Ich habe nach wie vor Zugang zu allem, einschließlich der Plätze und Einrichtungen. Alle nehmen sich Zeit für Sparringseinheiten, und ich denke, dass ich die Nationalteams in Zukunft noch stärker einbinden werde.“

Sportlich zahlte Potapova bislang mit starken Ergebnissen auf der Tour zurück. Mit ihren Achtelfinal-Teilnahmen bei den French Open und US Open und dem Halbfinal-Lauf beim 1000er-Event in Madrid spielte sie sich bis auf Platz 28 in der Weltrangliste und ist somit die höchstplatzierte Österreicherin im Ranking. Doch ob die überwiegend in Dubai lebende Potapova in der Gunst der österreichischen Tennisfans ebenfalls ganz oben auf ist, dürfte aufgrund der aktuellen Aussagen stark bezweifelt werden.