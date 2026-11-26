Olympiasiegerin Monica Puig in die Hall of Fame aufgenommen

Monica Puig, die Olympiasiegerin von 2016 im Einzel, ist in ihrem Heimatland Puerto Rico in die Hall of Fame aufgenommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.11.2026, 09:17 Uhr

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© Getty Images Monica Puig bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro

Im Fußball mag der Pokal seine eigenen Gesetze haben, im Tennis gilt dies manchmal für die Olympischen Spiele. Wer hätte schon mit Marc Rosset als Goldmedaillengewinnen 1992 in Barcelona gerechnet? Oder mit Nicolas Massu zwölf Jahre später in Athen? Ganz bestimmt hat auch Monica Puig 2016 nicht zu den Favoritinnen im Einzel-Wettbewerb der Spiele in Rio de Janeiro gezählt. Zumal es im Endspiel gegen Angelique Kerber ging, die damals auf der Höhe ihrer Schaffenskraft agiert hat.

Aber as weiß man schon? Manchmal geht einer Sportlerin eben alles auf, Puig riskierte in jenem Match in Rio im Grunde bei jedem Schlag alles. Und hatte damit Erfolg. Nachdem sie zuvor schon Polona Hercog, Anastasia Pavlyuchenkova, Garbine Muguruza, Laura Siegemund und Petra Kvitiva schlagen konnte.

Puig mit einem Titel auf der WTA-Tour

Etwas mehr als zehn Jahre nach dem großen Coup in Brasilien ist Monica Puig nun in die Hall of Fame aufgenommen worden. Allerdings nicht in jene in Newport, Rhode Island, die nur dem Tennissport gewidmet ist. Sondern in jene in ihrem Heimatland Puerto Rico, in der auch Sportler und Sportlerinnen aus anderen Disziplinen Unterschlupf finden.

Der Gewinne der Goldmedaille in Rio de Janeiro sollte auch der größte Triumph im Tennisleben der Monica Puig bleiben. Auf der WTA-Tour reichte es nur zu einem Titel, nämlich in Strasbourg im Jahr 2014.