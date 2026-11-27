Anastasia Potapova schlägt bei umstrittener Exhibition in Russland auf

In Russland geht am Wochenende eine umstrittene Exhibition über die Bühne. Zu den Teilnehmern zählt auch die Österreicherin Anastasia Potapova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.11.2026, 19:04 Uhr

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© Getty Images Anastasia Potapova schlägt bei der Exhibition auf

Dieser Tage findet im russischen St. Petersburg eine umstrittene Exhibition statt. Bei der North Palmyra Trophies werden unter anderem Karen Khachanov, Alexander Bublik, Corentin Moutet und Diana Shnaider aufschlagen. Auch die gebürtige Russin Anastasia Potapova, die seit rund einem Jahr österreichische Staatsbürgerin ist, nimmt an dem vom Freitag bis Sonntag ausgetragenen Event teil.

Als offizieller Unterstützer des Turniers fungiert der Energiekonzern Gazprom, der im Zuge des Krieges in der Ukraine immer wieder in die Schlagzeilen geriet. Gazprom gilt als das russische Unternehmen, das am stärksten von den Folgen des Krieges und den Sanktionen des Westens betroffen ist.

Es hagelt Kritik

In den sozialen Medien hagelte es nach Bekanntwerden des Lineups Kritik an den Teilnehmern. Der russische Angriffskrieg hat seit vielen Jahren Folgen Auswirkungen auf den Tennissport. Die Teams dürfen nicht im Davis Cup bzw. Billie Jean King Cup spielen, zudem dürfen die Spieler nicht unter russischer Flagge auflaufen.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Konflikt zwischen Elina Svitolina und Mirra Andreeva für Aufsehen gesorgt. Die Ukrainerin kritisierte die russische French-Open-Siegerin in einem Interview für ihre Siegesrede bei den WTA Finals in Indian Wells.