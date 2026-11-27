WTA Newcomerin 2026: Sollte Lilli Tagger den Award gewinnen?

Fünf junge Frauen stehen für den Award zur Newcomerin des Jahres zur Auswahl. Die Favoritin Maja Chwalinska wäre aus einem bestimmten Grund nicht unbedingt eine logische Wahl.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.11.2026, 16:11 Uhr

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© GEPA Pictures Lilli Tagger bei den French Open 2026

Die Kriterien, nach denen der Preis an die Newcomerin des Jahres auf der WTA-Tour vergeben werden, sind sicherlich irgendwo in Stein gemeißelt. Und andererseits lässt sich eigentlich auch kein Argument gegen einen Finaleinzug bei einem Grand-Slam-Turnier und einen Sieg bei einem WTA-Tour-1000-Turnier konstruieren. Genau das hat Maja Chwalinska ja in Roland-Garros und im Herbst in Wuhan zustande gebracht.

Bei der Polin aber von einem Neuling auf der WTA-Tour zu sprechen - das greift nicht. Denn Chwalinska hat ihr Debüt im weiblichen Erwachsenentennis doch schon vor einigen Jahren gegeben (in einer Quali hat sie erstmals 2016 aufgeschlagen). Und hat halt einfach länger gebraucht als ihre Altersgenossin und Landsfrau Iga Swiatek. Wenn es um die Aufsteigerin der Spielzeit 2026 geht, dann führt kein Weg an Chwalinska vorbei.

Aber Newcomerin?

Da ist man auch bei Sara Bejlek nicht gut bedient. Schon 2022 konnte sich die immer noch erst 20-jährige Tschechin erstmals für die US Open qualifizieren. Da geht sie zwar noch nicht als Veteranin durch, aber mittlerweile doch als etablierte Spielerin. Was sich ja auch im Ranking unter den Top 40 widerspiegelt.

Tagger steigt erst 2025 in die WTA-Tour ein

Bleiben also noch Lilli Tagger, Thalia Gibson und Nikola Bartunkova. Tagger hat 2025 erste Erfahrungen auf der Tour gesammelt, die vor ein paar tagen abgeschlossene war ihre erste volle Spielzeit bei den Frauen.

Bartunkova hat 2022 in Istanbul mit einer Wildcard ihr Debüt gegeben, hat sich danach allerdings hauptsächlich auf der ITF-Tour verdingt. Ehe ihr 2026 ein richtig gute Jahr gelungen ist.

Talia Gibson schließlich hat ja auch schon 2023 in Auckland und bei den Australian Open erste Erfahrungen in den Hauptfeldern des Frauentennis gesammelt. Und geht somit streng genommen auch nicht als Newcomerin durch.

Die Quintessenz: Die Grenzen, wer eine Aufsteigerin und wer ein Newcomerin ist, sind fließend. Und am Ende wird Maja Chwalinska diese Auszeichnung davontragen.