Aryna Sabalenka - die Queen der Top 10 bei Instagram

Sportlich führt die Kasachin Elena Rybakina zum Jahresende die Weltrangliste bei den Damen an. In Punkto Follower bei Instagram liegt die dreifache Grand-Slam-Siegerin aber lediglich auf Rang 5, während dort aktuell wenig überraschend Aryna Sabalenka das Maß aller Dinge ist.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.11.2026, 14:50 Uhr

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© Getty Images Auch aufgrund ihrer enormen Reichweite bei den Sozialen Netzwerken kann Aryna Sabalenka bei der Auswahl von Sponsorenpartnern ins alleroberste Regal greifen.

Kaum ein Fashion-Magazin weltweit hat die Gelegenheit bislang ausgelassen, Aryna Sabalenka dort stilvoll zu präsentieren. Auch ihre Werbepartner, neben ihren Tennis-Ausrüstern Nike und Wilson auch weitere globale Marken wie beispielsweise Gucci und Emirates setzen die Belarussin perfekt in Szene, was sich die vierfache Major-Siegerin mit Millionengagen entlohnen lässt.

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Dass die Auswahl der 28-Jährigen als begehrte Werbeträgerin nicht dem Zufall entspringt, untermauert auch der Blick auf die Anzahl ihrer Follower bei Instagram. Dort bekleidet die Weltranglisten-Dritte unter den in den Top 10 platzierten Spielerinnen mit 5,7 Millionen Followern die Spitzenposition mit immensem Vorsprung. Mit einer fast identischen Fan-Base schließen sich die US-Amerikanerin Coco Gauff mit 2,5 Millionen und die Polin Iga Swiatek an, der 2,4 Millionen Nutzer des sozialen Netzwerks folgen.

Ebenfalls die Millionengrenze deutlich geknackt haben die Ukrainerin Elina Svitolina mit 1,7 Millionen, gefolgt von der Weltranglisten-Ersten Elena Rybakina bei 1,3 Millionen. Auf dem besten Weg zur „Insta-Millionärin befinden sich die Ukrainerin Marta Kostyuk bei 888.000 und die in der Weltrangliste auf Position 2 gekletterte Mirra Andreeva. Das geringste Interesse diesbezüglich rufen innerhalb der sportlichen Top-10 aktuell die US-Amerikanerin Jessica Pegula (433.000) sowie die beiden tschechischen Wimbledon-Finalistinnen Karolina Muchova (314.000) und Linda Noskova (150.000) hervor.

Eine zukünftige Konkurrentin für Sabalenka um die Spitzenposition bei Social Media ist mit Alexandra Eala bereits im Eiltempo im Anmarsch. Sportlich hat sich die Filipina zum Jahresende bis auf Platz 15 im WTA-Ranking gespielt, räumt aktuell bereits bei zahlreichen Fan-Abstimmungen ab und darf sich bereits ebenfalls zahlreicher hockkarätiger Werbeverträge erfreuen. Bei Instagram folgen der 21-Jährigen bereits 2,1 Millionen.

In Sachen Instagram-Präsenz ist Eva Lys aus deutscher Sicht mit 422.000 Followern schon absolut Top-10-würdig. Doch nach einer schwierigen Saison, aufgrund von zahlreichen körperlichen Problemen, ist die Hamburgerin mit Position 175 in der Weltrangliste vom elitären Kreis der 10 besten Spielerinnen der Welt doch ziemlich weit entfernt.