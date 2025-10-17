ATP Brüssel: Felix Auger-Aliassime nutzt Ausrutscher von Lorenzo Musetti

Felix Auger-Aliassime hat im Gegensatz zu Lorenzo Musetti das Halbfinale von Brüssel erreicht. Damit macht der Kanadier im Race to Turin Druck auf den Italiener.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 22:38 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime steht im Brüssel-Halbfinale

Das Rennen um die ATP Finals spitzt sich zu. Lorenzo Musetti, der im Race aktuell auf Position acht liegt, verlor im Viertelfinale des ATP-250-Turniers von Brüssel gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard mit 4:6 und 6:7 (8). Besonders bitter aus Sicht des Italieners: Beim Stand von 8:7 im Tiebreak unterliefen ihm zwei Doppelfehler in Folge.

Im Live-Race liegt Musetti damit nur mehr 480 Punkte vor Felix Auger-Aliassime, der wenige Stunden nach Musettis Aus das Halbfinale erreichte. Der Kanadier besiegte den US-Amerikaner Eliot Spizzirri nach hartem Kampf im zweiten Satz mit 6:2 und 7:6 (6). Mit einem Turniersieg in Brüssel würde “FAA” den Rückstand auf Musetti auf 330 Punkte verringern.

Im Halbfinale bekommt es Auger-Aliassime mit Lokalmatador Raphael Collignon zu tun, der gegen Alejandro Davidoch Fokina mit 7:6 (5) und 6:1 gewann. Musetti-Bezwinger Mpetshi Perricard trifft unterdessen auf Jiri Lehecka, der gegen Benjamin Bonzi im ersten Einzel-Match des Tages beim Stand von 6:7 (8), 6:1 und 4:1 von einer Aufgabe des Franzosen profitierte.

