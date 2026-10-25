ATP Brüssel: Frantzen fährt zweiten ATP-Doppel-Titel ein

Beim ATP-250-Turnier in Brüssel besiegte der Augsburger Constantin Frantzen mit seinem US-amerikanischen „Zwischenpartner“ Robert Galloway im Endspiel das an Nr. 4 gesetzte französisch/niederländische Duo Doumbia/Stevens in drei Sätzen und feierte dadurch seinen zweiten Doppel-Titel auf der ATP-Tour.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.10.2026, 16:09 Uhr

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© GEPA Pictures Mit seinem "Zwischenpartner" Robert Galloway konnte der Augsburger Constantin Frantzen in Brüssel den zweiten ATP-Titel seiner Karriere einfahren.

Nicht unbedingt zu erwarten war vor Turnierbeginn, dass Constantin Frantzen beim ATP-250-Event in Brüssel ins Finale des Doppel-Wettbewerbs einziehen würde. Da sich sein Stammpartner Robin Haase aus den Niederlanden für die Turnierwoche rausnahm, startete der Augsburger mit dem US-Amerikaner Robert Galloway, der bereits mit dem Tiroler Alexander Erler auf Tour war und im vergangenen Jahr zusammen mit dem Österreicher den Titel beim ATP-Turnier in Stockholm einstreichen konnte. Doch die Neo-Paarung legte einen erfolgreichen Start gegen die tschechisch/neuseeländische Paarung Nouza/Venus auf den Court und profitierte in den nächsten beiden Runden vom Nichtantreten ihrer Gegner.

Auch auf der Gegenseite war erst einmal Neuland angesagt. Der Franzose Sadio Doumbia geht normalerweise mit seinem Landsmann Fabien Reboul an den Start, der jedoch verletzungsbedingt seine Saison frühzeitig beenden musste. Und so trat der siebenfache ATP-Titelträger mit dem Niederländer Bart Stevens als siebtem verschiedenen Partner der Saison an.

Nachdem beide Teams nach mehreren ungenutzten Breakchancen ihren Rhythmus bei eigenem Service gefunden hatten, musste der Tiebreak die Entscheidung im ersten Durchgang bringen. Dort erspielten sich Doumbia/Stevens eine schnelle 3:0-Führung und konnten den Vorsprung zur Satzführung ins Ziel bringen.

Ungemach drohte dem DTB-Spieler, als er mit seinem Partner beim Stand von 2:2 erst vier laufende Breakchancen nicht nutzen konnte und im Anschluss daran ein eigenes Aufschlagspiel abgeben musste. Doch geschlagen geben wollte sich das neuformierte Duo noch lange nicht und legte mir vier in Folge gewonnener Spiele eine gelungene Rückkehr zum Satzgleichstand hin.

Auch im entscheidenden Match-Tiebreak wechselte das Momentum mehrfach, doch auch dort packten Frantzen/Galloway in der entscheidenden Phase zu und besiegelten mit ihrem zweiten Matchball den 6:7 (4), 6:4, 10:8-Erfolg nach 1:45 Stunden.

Damit feierte der 28-jährige Frantzen nach seinem vorjährigen Triumph in Chengdu an der Seite seines Stammpartners Robin Haase seinen zweiten Titelgewinn auf der ATP Tour. In der nächsten Woche wird der ehemalige College-Spieler beim 500er-Event wieder mit dem Niederländer zusammen an den Start gehen. Dort warten zum Auftakt der Argentinier Mariano Navone und der Chilene Alejandro Tabilo als Auftaktgegner.