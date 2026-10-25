ATP Lyon: Dritter Titel! Musetti schlägt im Endspiel Fritz glatt

Lorenzo Musetti hat mit einem 6:3 und 6:4 gegen Taylor Fritz im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Lyon seinen erst dritten Titel auf der ATP-Tour gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2026, 16:24 Uhr

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Ziemlich genau vier Jahre nach seinem bislang letzten Championat hat Lorenzo Musetti endlich seinen dritten Titel auf der ATP-Tour geholt. 2022 hatte der Italiener in Hamburg und ein paar Wochen später in Neapel triumphiert, nun gelang ihm der dritte Coup mit einem 6:3 und 6:4 gegen Taylor Fritz im Finale von Lyon.

Dabei hätte Musetti eigentlich schon auf dem Weg nach Wien sein sollen. Denn im Halbfinale gegen Landsmann Flavio Cobolli musste er vier Matchbälle abwehren. Fritz dagegen war mit einem einigermaßen glatten Zwei-Satz-Erfolg gegen Kumpel Tommy Paul ins Endspiel eingezogen. Aber der US-Amerikaner fand von Beginn an keinen Rhythmus auf dem sehr langsamen Geläuf in Lyon. Und leistete sich auch bei den Überkopf-Bällen ungewohnte Schwächen. Was auch dazu führte, dass sich Fritz in permanente Gespräche mit seinem Coach Michael Russell verstrickte.

Musetti verwertet ersten Matchball

Jedenfalls transportierte Lorenzo Musetti ein frühes Break im zweiten Akt bis zu den ersten Matchbällen nach 77 Minuten Spielzeit. Und gleich der erste führte zum Erfolg - weil Fritz eine Vorhand seitlich im Aus platzierte. Musetti sank zu Boden - und ließ sich dann von seinem Team feiern. Der nächste Auftrag für den Italiener ist ja schon bekannt: Es geht in Wien gegen Frances Tiafoe. Taylor Fritz dagegen macht sich Richtung Basel auf, um dort mit Stefanos Tsitsipas einen prominenten Gegner in Runde eins zu bespielen.

Der Doppel-Titel in Lyon war schon davor an Julian Cash und Lloyd Glasspool gegangen. Die beiden besiegten Albano Olivetti und Theo Arribage mit 4:6, 6:3 und 10:8.

Hier das Einzel-Tableau in Lyon