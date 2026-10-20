ATP Brüssel: Struff kämpft sich mit Tiebreak-Krimi weiter

Zum Auftakt beim ATP-250-Turnier in Brüssel besiegte der Warsteiner Jan-Lennard Struff den US-Amerikaner Marcos Grion mit zwei souveränen Tiebreaks in zwei Sätzen und fixierte dadurch das Achtelfinale gegen den belgischen „Very Lucky Loser“ Gauthier Onclin.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.10.2026, 16:06 Uhr

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© Getty Images Mit zwei nervenstarken Tiebreaks tütete Jan-Lennard Struff seinen Auftakt-Erfolg in Brüssel ein.

Eine Achterbahnfahrt erlebte zunächst Jan-Lennard Struff beim ATP-250-Turnier in Brüssel in seiner Auftakt-Partie gegen den US-Amerikaner Marcos Giron. Nachdem er im dritten Spiel zwei Breakchancen seines 33-jährigen Gegners abzuwehren hatte, musste er im weiteren Verlauf seinerseits sieben Möglichkeiten verstreichen lassen, ehe die Entscheidung im ersten Durchgang im Tiebreak fallen sollte. Dort zeigte sich der 36-Jährige dominant und konnte diesen mit 7:3 für sich entscheiden.

Mit dem Momentum im Rücken war Struff weiter am Drücker, ließ aber im ersten Spiel des zweiten Akts erneut zwei Breakchancen ungenutzt. Im Anschluss gaben sich beide Protagonisten bei eigenem Service weiterhin keine Blöße, weshalb es erneut in den Tiebreak ging. Dort ging es erst ausgeglichen zur Sache, ehe der deutsche Davis-Cup-Spieler wieder das Zepter übernahm und mit fünf Punktgewinnen hintereinander den Deckel auf den 7:6 (3), 7:6-Erfolg nach 93 Minuten draufmachte.

Im Achtelfinale erwartet der Weltranglisten-58. den Belgier Gauthier Onclin, der nach der Absage von dessen Landsmann Alexander Blockx nicht nur dessen Hauptfeld-Spot, sondern auch das darin beinhaltende Freilos für die erste Runde erbte.

Schönhaus trotz bärenstarker Leistung gegen Griekspoor raus

Eine mehr als gewichtige Talentprobe lieferte Max Schönhaus aus Soest ab. Gegen den ehemaligen Weltranglisten-21. Tallon Griekspoor aus den Niederlanden agierte der 19-Jährige mit seinem variablen Spiel und spektakulären Punktgewinnen komplett auf Augenhöhe, schaffte nach verlorenem Auftakt-Satz die Rückkehr in Form des Satzausgleichs, musste sich aber denkbar knapp nach 2:14 Stunden mit 6:7 (3), 7:6 (5), 5:7 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau aus Brüssel