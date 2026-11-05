ATP Finals: Arthur Fils qualifiziert - zwei Plätze sind noch offen

Arthur Fils ist fix bei den ATP Finals in Turin dabei. Er ist der erste Franzose seit Gael Monfils vor zehn Jahren, der bei der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft aufschlägt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.11.2026, 22:54 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils

Fils' Teilnahme ist dabei eine kleine Sensation. Er hatte das Jahr auf Rang 42 und verletzungsbedingt erst im Februar begonnen, spielte aber groß auf. In Cincinnati holte er seinen ersten 1000er-Titel, dazu kommt der Sieg beim 500er-Turnier in Barcelona, ebenso Halbfinals bei den Masters-Events in Miami und Madrid.

Kurios dabei: Bei den Grand-Slam-Turnieren, bei denen es die meisten Punkte zu gewinnen gibt, ging Fils fast leer aus. Die Australian Open und French Open verpasste er verletzt, in Wimbledon unterlag er in Runde 2, bei den US Open schon zum Auftakt.

Fils ist damit der erste Spieler seit Brad Gilbert in 1989, der sich für das Saisonfinale qualifiziert und dabei weniger als zwei Major-Matches für sich entschieden hat (Gilbert gewann damals gar keines).

Auch beim aktuell laufenden Masters-Turnier in Paris ist Fils weiter im Rennen: Er gewann am späten Mittwochabend gegen Tomas Machac mit 6:3, 7:6 (4).

Zwei Plätze für Turin sind noch frei

Neben Fils haben sich Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev und Flavio Cobolli für Turin qualifiziert. Jannik Sinner ist verletzungsbedingt nicht dabei.

Novak Djokovic hat die Chancen auf eine Teilnahme indes verspielt.

Aktuell auf den Plätzen sieben und acht befinden sich Frances Tiafoe und Rafael Jodar, beide sind in Paris schon ausgeschieden. Taylor Fritz und Tommy Paul könnten, je nach ihrem Abschneiden in Paris, noch vorbeiziehen.

Hier das Einzeltableau der Herren in Paris