ATP Lyon: Daniel Altmaier kämpft sich in die zweite Runde

Daniel Altmaier kämpft sich in Lyon nach knapp drei Stunden in die zweite Runde.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 20.10.2026, 19:54 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier hat in Lyon die zweite Runde erreicht

Daniel Altmaier hat sich in die zweite Runde des ATP-Turniers in Lyon gekämpft. Der Kempener gewann sein Auftaktmatch in Frankreich 5:7, 7:6 (4), 7:6 (3) gegen den Lokalmatadoren Titouan Droguet. Altmaier, einziger Deutscher im Hauptfeld, trifft nun auf den Kroaten Borna Gojo.

Beim vergangenen ATP-Masters in Shanghai hatte Altmaier mit dem Einzug in die zweite Runde seinen ersten Sieg seit Ende August gefeiert, dann folgte das Aus gegen den US-Open-Finalisten Ben Shelton. Im ersten Aufeinandertreffen mit Droguet behielt er nun mit dem Rücken zur Wand die Nerven und erzwang den Entscheidungssatz, in dem er nach 2:52 Stunden seinen zweiten Matchball zum Sieg verwandelte.

Das Einzel-Tableau in Lyon