ATP Masters Paris: Ben Shelton bucht das Halbfinalticket

Ben Shelton hat beim ATP 1000-Masters in Paris als erster Spieler das Halbfinale erreicht. Der US-Boy siegte gegen Landsmann Tommy Paul in drei Sätzen mit 6:4, 4:6 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2026, 16:22 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ben Shelton steht im Halbfinale von Paris.

Anders als beim Dreisatzsieg am Vortag gegen Arthur Rinderknech, musste Ben Shelton am Freitag im Viertelfinale gegen Tommy Paul dieses Mal nach einer Satzführung in den dritten Satz. Am Ende wurde Shelton der Favoritenrolle verdient gerecht und steht damit im Halbfinale des letzten Masters-Events des Jahres. Für Tommy Paul ist mit der Niederlage die Resthoffnung auf die ATP Finals endgültig erloschen.

Ben Shelton nutzte im ersten Satz eine Unkonzentriertheit von Paul beim Stand von 5:4 und breakt den 14. der ATP-Weltrangliste zum besten Zeitpunkt. Doch die Satzführung sollte Tommy Paul nicht davon abhalten, dass der zehn Ränge schlechter platzierte US-Amerikaner gegen seinen Landsmann weiterhin alles versuchte, um als Sieger vom Court zu gehen.

Paul gleicht aus, Shelton hält Stand

Und diese Mentalität führte Paul direkt zum erfolgreichen Break mit dem ersten Spiel des zweiten Satzes. Der 29-Jährige verteidigte die Führung in den folgenden Minuten und stellte den Gesamtspielstand damit nach zwei Sätzen auf 1-1. Im dritten Durchgang war es dann wieder nur ein Break, welches den Ausgang der Partie letztendlich entscheiden sollte.

Ben Shelton nahm seinem US-Kollegen den Aufschlag zum 3:1 ab und konnte erneut den Vorsprung erfolgreich halten. Damit stand mit dem ersten Matchball der Partie der Halbfinaleinzug für den Weltranglistenvierten nach 1:45 Stunde Spielzeit fest, der damit um den zweiten Masters-Titel des Jahres spielen darf. Luca van Assche oder Djokovic-Bezwinger Rinky Hijikata sind die möglichen Halbfinalgegner.

Im August feierte Ben Shelton seinen zweiten Masters-Titel der Karriere in Montreal gegen Brandon Nakashima. Bereits im Vorjahr gewann Shelton die Trophäe beim Masters in Kanada und feierte auf 1000er-Ebene seine Titel-Premiere.

Zum Einzel-Draw in Paris