Offiziell: Jannik Sinner verabschiedet Darren Cahill! Magnus Norman folgt

Nun ist es offiziell! Jannik Sinner hat seinen langjährigen Coach Darren Cahill verabschiedet und gibt gleichzeitig die neue Zusammenarbeit mit Magnus Norman bekannt!

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.11.2026, 12:10 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner hat die Trennung von Darren Cahill offiziell gemacht.

Was lange Zeit schon durchsickerte, ist nun auch offiziell bekannt. Jannik Sinner wird sein Team zum neuen Jahr umstellen und trennt sich von Darren Cahill, der viele Jahre als sein Coach die Erfolge des Südtirolers begleitete. In einem Video auf der Plattform Instagram verabschiedete Sinner den Australier.

Mit dem Titel “Thank you, Darren” veröffentlichte Sinner ein Video, dass aus vielen verschiedenen Foto- und Video-Sequenzen zusammengestellt ist, die Sinner und Cahill im Laufe der Jahre gemeinsam zeigen. Dabei waren auch Momente abseits des Tennisplatzes zu sehen, denn auch dort verbrachten Spieler und Coach viel gemeinsame Zeit. Sinner ließ die Tenniswelt wissen: “Unsere Trainer-Partnerschaft geht zwar zu Ende, aber unsere Freundschaft wird weiterbestehen.”

Cahill gewann mit Sinner fünf Grand-Slam-Titel

Damit steht auch fest, dass Magnus Norman den aktuellen Weltranglistenzweiten ab dem kommenden Jahr auf der Tour begleiten wird. Bereits im Dezember wird der Schwede zu Sinners Team stoßen und die Saisonvorbereitung und das damit verbundene Comeback von Sinner begleiten. Norman wird Sinner an der Seite von Simone Vagnozzi betreuen, der dem Team erhalten bleiben wird.

Darren Cahill kam im Jahr 2022 in das Team von Jannik Sinner und begleitete seinen Schützling an die Spitze der Weltrangliste. Gemeinsam gewannen Cahill und Sinner insgesamt fünf Grand-Slam-Titel, zudem komplettierte der 25-Jährige mit Cahill seine Sammlung der ATP-Masters-Titel. Nun endet die erfolgreiche Zeit in diesem Herbst.

Für Darren Cahill dürften sich viele Türen öffnen, denn der Erfolgscoach wird viele Anfragen bekommen. Un der Blick auf Jannik Sinner wird damit zu Beginn des neuen Jahres nicht nur durch sein Comeback ganz besonders auf dem Italiener liegen.