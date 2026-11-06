ATP Stuttgart: Titelverteidiger Ben Shelton kehrt auch 2027 zurück an den Weissenhof (und bleibt noch ein paar Jährchen)

Ben Shelton wird auch im kommenden Jahr auf dem Stuttgart Weissenhof aufschlagen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 17:32 Uhr

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© Getty Images

Der Weltranglisten-Vierte hatte in diesem Jahr seinen ersten Titel auf Rasen geholt, im Finale gewann er gegen Taylor Fritz in drei Sätzen.

Nun hofft er auf weitere Titel in der Schwaben-Metropole. „Ich habe mich in Stuttgart immer sehr wohl gefühlt. Mit dem Turniersieg in diesem Jahr sind die BOSS OPEN noch spezieller für mich geworden. Das Turnier auf dem Weissenhof ist perfekt organisiert, dazu sorgen die Fans bei den Matches immer für eine großartige Stimmung. Ich freue mich sehr darauf, in den nächsten drei Saisonen wieder nach Stuttgart zu kommen und werde alles versuchen, um dabei so erfolgreich zu sein wie in diesem Jahr“, wird Shelton zitiert.

Nicht nur das: Shelton gab seine Zusage gleich für die kommenden drei Auflagen des Turniers. „Wir freuen uns sehr, dass wir Ben Shelton in den nächsten drei Jahren bei den BOSS OPEN begrüßen dürfen. Er hat sich bei seinem diesjährigen Turniersieg körperlich topfit präsentiert und mit seinem Kampfgeist das Publikum begeistert. Ben hat großes Potenzial!", freut sich darüber auch Turnierchef Edwin Weindorfer.

Lustiger Zusatz: Shelton hatte vor Kurzem erst seine Zusammenarbeit mit Ex-Carlos-Alcaraz-Coach Juan Carlos Ferrero verkündet. Der hatte 2011 in Stuttgart gewonnen, damals allerdings noch auf Sand.