Duell gegen Carlos Alcaraz - Taylor Fritz fühlt sich "bereit"

Nachdem Taylor Fritzdas Achtelfinale beim ATP-1000-Masters in Paris gegen Arthur Fils am Donnerstagabend erfolgreich beendete, richtete der US-Amerikaner den Blick direkt nach vorne. Am heutigen Abend wartet Carlos Alcaraz, der die letzte Hürde zur Teilnahme bei den ATP Finals darstellt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.11.2026, 10:18 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz trifft am Abend im Viertelfinale des Paris Masters auf Carlos Alcaraz.

Die Ausgangslage ist eigentlich klar. Mit einem weiteren Sieg am heutigen Abend im Viertelfinale des ATP-1000-Masters in Paris würde Taylor Fritz im “Race to Turin” an Rafael Jodar vorbeiziehen und damit einen Platz bei den ATP Finals sicher haben. Da gibt es nur ein Problem, denn der Gegner am heutigen Abend lautet Carlos Alcaraz.

Dass sich einer der besten Spieler der Welt zwischen die Teilnahme von Taylor Fritz bei den ATP Finals stellt, ist für den aktuellen Weltranglistenzwölften alles andere als ein Problem. “Ich bin bereit”, beantwortete Taylor Fritz am Donnerstagabend die Frage nach dem Match gegen Alcaraz.

Bilanz spricht klar für Carlos Alcaraz

Die Bilanz spricht allerdings definitiv gegen den US-Boy. Nur eins der bisherigen sieben direkten Duelle konnte Fritz gegen Alcaraz gewinnen. Im letzten Jahr siegte der 29-Jährige beim Laver Cup in zwei Sätzen gegen den Spanier. Die anschließenden drei Duelle gingen wiederum an Alcaraz.

Taylor Fritz verriet, sich bereits vorher auf einen Schlagabtausch mit Carlos Alcaraz eingestellt zu haben: “Ich wusste, dass ich an ihm vorbeikommen muss, wenn ich es nach Turin schaffen will.” Möglich also, dass sich Taylor Fritz auch taktisch etwas genauer überlegt hat, wie er am heutigen Abend gegen den Weltranglistendritten bestehen will.

Returnspiel als entscheidender Faktor

Gegen Arthur Fils zeigte sich Fritz vor allem mit seinem Returnspiel sehr zufrieden. Das dürfte auch gegen Carlos Alcaraz ein entscheidendes Kriterium werden, um sich gegen den stark servierenden Spanier Chancen zu erarbeiten und bestenfalls mit dem einen oder anderen Break den Druck erhöhen zu können.

Die Fans können sich bei dem schnellen Bedingungen in der Pariser Halle bereits auf ein von Aufschlägen geprägtes Spiel einstellen. Vielleicht mit einem glücklichen Sieger aus den USA, der sich neben dem Halbnfinaleinzug beim letzten Masters des Jahres viel mehr über die Teilnahme in Turin freuen würde.