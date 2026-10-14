ATP Masters: Rafael Jodar auf den Spuren des jungen Novak Djokovic

Rafael Jodar sorgt auf der ATP-Tour weiter für Aufsehen. Der 20-jährige Spanier stellt bei Masters-1000-Turnieren eine bemerkenswerte Bestmarke ein und darf gleichwohl weiter von den ATP Finals träumen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 14.10.2026, 17:16 Uhr

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© Getty Images Rafael Jodar wandelt in den Schuhen von Novak Djokovic

Rafael Jodar spielt sich in seiner ersten Profisaison immer weiter ins Rampenlicht. Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai bezwang der 20-jährige Spanier den Tschechen Jiri Lehecka in Runde drei nach hartem Kampf mit 4:6, 7:6 (2), 6:4 und feierte damit bereits seinen 40. Sieg auf der ATP-Tour in diesem Jahr. Noch beeindruckender ist allerdings eine andere Statistik: Bei seinen letzten fünf Masters-1000-Auftritten erreichte Jodar jeweils zumindest das Achtelfinale. Eine solche Serie war einem Spieler seines Alters zuletzt 2007 gelungen – damals hieß der betreffende Jungstar Novak Djokovic.

Der spätere 24-fache Grand-Slam-Champion war ebenfalls 20 Jahre alt, als er bei fünf Masters-Turnieren hintereinander mindestens die Runde der letzten 16 erreichte. Djokovic stand damals in Indian Wells im Finale, gewann anschließend in Miami seinen ersten Masters-Titel und erreichte in Monte Carlo das Achtelfinale sowie in Rom und Hamburg jeweils das Viertelfinale. Jodar gelang seine Serie nun bei den Turnieren in Madrid, Rom, Montreal, Cincinnati und Shanghai. Dass der Spanier erst im Dezember 2025 seine Profikarriere begonnen hat, macht seine bisherige Bilanz von 40 Siegen bei 16 Niederlagen umso bemerkenswerter.

Und ein weiteres Highlight in diesem Jahr hat sich der junge Iberer noch warm gehalten: Im Race to Turin lag der Spanier zu Wochenbeginn auf Rang elf und darf sich damit weiterhin Hoffnungen auf eine Teilnahme an den ATP Finals machen. Ein Spitzenergebnis in Shanghai könnte ihn den begehrten acht Startplätzen noch ein gutes Stück näher bringen. Da hat der Erfolg gegen Botic van de Zandschulp am heutigen Mittwoch in Shanghai natürlich geholfen. Wenn das vorletzte 1000er des Jahres weiterhin so gut verläuft, könnte Rafael Jodar im Race sogar Alex de Minaur und Novak Djokovic überholen.

Das Einzel-Tableau in Shanghai