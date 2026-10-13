ATP-Masters Shanghai: De Minaur souverän, Mensik patzt

In der Day-Session beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai ist der Australier Alex de Minaur mit einem souveränen Zweisatz-Erfolg gegen Karen Khachanov ins Viertelfinale eingezogen. Eine überraschende Zweisatz-Niederlage musste dagegen der Tscheche Jakub Mensik gegen Arthur Gea aus Frankreich einstecken.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.10.2026, 10:02 Uhr

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© Getty Images Durch seinen Zweisatz-Erfolg gegen Karen Khachanov könnte Alex de Minaur im Viertelfinale von Shanghai auf Alexander Zverev treffen.

De Minaur hat Khachanov im Griff

Eine spannende Angelegenheit war im Duell zwischen Alex de Minaur und Karen Khachanov im Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers in Shanghai zu erwarten, schließlich konnten beide Spieler im Vorfeld je zwei Begegnungen im direkten Aufeinandertreffen für sich entscheiden.

Und so startete die Partie ausgeglichen, ehe sich De Minaur mit einem starken Schlussspurt den ersten Durchgang sichern konnte. Im zweiten Satz schnappte sich der Australier ein frühes Break, das er souverän verwalten konnte. Nur im letzten Aufschlagspiel musste der 27-Jährige die einzige Breakchance seines 30-jährigen Gegenübers abwehren, ehe er mit einem Service-Winner bei seinem ersten Matchball den 6:3, 6:4-Erfolg besiegeln konnte.

Im Viertelfinale könnte es der Weltranglisten-9. mit dem Hamburger Alexander Zverev zu tun bekommen, der jedoch erst noch seine Hausaufgabe gegen den Kasachen Alexander Bublik erledigen muss.

Gea nervenstark gegen Mensik

Auch der Tscheche Jakub Mensik wollte im Achtelfinale seiner Favoritenrolle gegen Arthur Gea gerecht werden. Doch der Franzose erwies sich von Beginn an als hartnäckiger Gegner und konnte ebenfalls alle Aufschlagspiele im ersten Durchgang halten. Im Tiebreak demonstrierte der 21-Jährige erstmals seine Nervenstärke und konnte diesen nach einem 0:3-Rückstand noch für sich entscheiden.

In der Frühphase des zweiten Akts konnte sich Gea frühzeitig auf Siegeskurs bringen. Nachdem der Weltranglisten-56. eine Breakchance seines Gegners vereiteln konnte, packte er anschließend im fünften Spiel selbst zu und transportierte den Vorsprung erst einmal souverän. Im letzten Aufschlagspiel musste er zwar noch einen Breakball seines gleichaltrigen Gegners abwehren, verwandelte aber seinen ersten Matchball per Aufschlag-Winner zum finalen 7:6 (4), 6:4-Erfolg nach 97 Minuten.

Im Viertelfinale sieht sich der ungesetzte Gea entweder dem Djokovic-Bezwinger Hubert Hurkacz aus Polen oder dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau aus Shanghai