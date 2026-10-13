ATP Masters Shanghai live: Alexander Zverev vs. Alexander Bublik im TV, Livestream und Liveticker
Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers in Shanghai auf Alexander Bublik. Das Match gibt es ab 12 Uhr MESZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 13.10.2026, 15:03 Uhr
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Fazit
Mit einer sehr guten Leistung im Tiebreak erkämpft sich Zverev den Sieg nach einem sehr ausgeglichenen Match. Bublik wird sich heute sicher noch ein paar Gedanken über den ersten Tiebreak machen, wo er sehr viele Chancen liegen lässt. Zverev spielt im Viertelfinale gegen Alex de Minaur, der heute Karen Khachanov geschlagen hat. Bis dann!
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 7:6 (1)
6:1 Passierball Zverev
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 6:6
3:1 Aufschlagwinner Zverev
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 6:6
1:0 Unforced Error Bublik
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 6:6
Bublik drängt mit seinem offensiven Spiel seinen Gegner in die Defensive und gewinnt so die ersten drei Punkte. Den Spielball bei 40:15 verwertet er dann mit einem ass bei zweitem Aufschlag. Für die Entscheidung muss ein zweiter Tiebreak her.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 6:5
Sascha ganz souverän ohne Punktverlust. Tiebreak wäre auch die logische Schlussfolgerung der letzten 30 Minuten ohne jegliche Breakchancen.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 5:5
Bublik spielt pro Aufschlagspiel wirklich mindestens zwei bis drei Stopps. Das ist Wahnsinn. In den meisten Fällen führen die auch zum Erfolg, also wieso nicht.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 5:4
Bei 15:0 endlich mal wieder ein längerer Ballwechsel, der aber passend zur momentanen Phase mit einem Rückhandfehler von Bublik endet. Ein Punkt später zeigt Zverev, dass die Beine noch frisch sind und die Verletzungen nicht so schlimm sein können. Er erläuft einen recht guten Stopp seines Gegners und verwertet mit einer schönen Vorhand. Auf dem Weg zur Bank nach dem Spielgewinn schaut Sascha aber zu seiner Box und schüttelt leicht mit dem Kopf. Was auch immer das heißen mag...
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 4:4
Die Aufschlagshow geht weiter. Bublik wieder mit zwei Assen. Auch er gewinnt das Aufschlagspiel zu null.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 4:3
Besonders viel lange oder spektakuläre Ballwechsel sehen wir in dieser Phase nicht, die vor allem durch gute Aufschläge und viele Fehler geprägt ist. Zverev mal wieder mit einem Aufschlagspiel ohne Punktverlust. Vielleicht heben die beiden sich die guten Punkte für einen möglichen Tiebreak auf.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 3:3
Bublik serviert drei Asse und setzt noch einen Vorhand-Winner oben drauf. Da ist nichts zu machen für Sascha.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 3:2
Auf einen super Vorhand-Cross-Winner von Zverv folgt ein Ass und zwei Aufschlagwinner und schon geht er wieder in Führung.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 2:2
Der gute Aufschlag holt Bublik aus der Mini-Negativ-Serie. Ohne Probleme gleicht er aus.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 2:1
Nächstes Game für Zverev ohne Punktverlust. Hochklassigen ist der dritte Satz noch nicht.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 1:1
Das ging jetzt schnell und Sascha ist zurück im Spiel. Das Game hat eher Bublik verloren, als Zverev gewonnen, aber das spielt im Nachhinein auch keine Rolle. Mit einem Doppelfehler gibt Bublik die Führung aus der Hand.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6, 0:1
Der dritte Satz beginnt denkbar schlecht mit einem unerzwungenen Fehler und einem Doppelfehler. Sascha kämpft sich auf 30:30 zurück. Dann aber die falsche Entscheidung und ein schlechter Stopp. So also Breakball Bublik. Der macht es besser und spielt den Stopp-Ball zumindest gut genug um im Anschluss zu passieren.
Fazit Satz 2
Bublik gleicht verdient zum Satzausgleich aus. Trotzdem hatte Zverev mehr als genug Chancen den Satz in seine Richtung zu drehen. Null von vier genutzten Breakchancen helfen da natürlich nicht. Wir können uns jetzt hoffentlich auf einen spannenden und hochklassigen dritten Satz freuen. Unter der Prämisse, dass Zverev fit ist und bleibt. Die Regie spielt grad auch die drei bis vier Szenen ein, die die Verletzungen von Sascha zusammenfassen.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:6
Da war die Chance nochmal da um in dem Satz nochmal zurückzukommen. Bei 0:30 kommt Bublik mit einem schlechten Angriffsball ans Netz. Sascha mit der richtigen Idee den Gegner zu über-lobben. Der Lob aber ein paar Zentimeter zu weit. Ein bisschen später gibt es dann aber Breakball Zverev. Die beiden Protagonisten packen ihr bestes Tennis aus und liefern einen absoluten Highlight-Ballwechsel der alles dabei hat, was das Herz begehrt. Stopp, Lob, Schmetterball... im Endeffekt mit besserem ende für Bublik. Der Underdog nutzt später im Spiel seinen zweiten Satzball. Mal wieder ein Rahmenball von Zverev.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 4:5
Zverev verkürzt auf 4:5. Die Körpersprache sieht aber nicht so gut aus. Der Deutsche schleppt sich zwischen den Ballwechseln über den platz und auf dem weg zur Bank nach dem Game schmeißt Sascha seinen Schläger auf die Bank.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 3:5
Bublik lädt Zverev mit einem Doppelfehler erneut zum Rebreak ein. Aber auch diesmal kann Sascha das Geschenk nicht annehmen. Mit einem Rahmenball vergibt der Deutsche die Breakchance.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 3:4
Zverev zeigt, dass auch er Stopps in seinem Repertoire hat und gewinnt das Aufschlagspiel souverän. Die Bewegungen sehen aber nicht mehr ganz so spritzig aus. Vielleicht beeinflussen die vorher genannten kleinen Verletzungen ihn doch ein wenig. Das behalten wir im Auge...
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 2:4
Sascha bisschen im Pech, sonst hätte er eventuell direkt Re-breaken können. Bei 15:30 serviert Bublik mit perfekter Präzision. Nur das äußerste Filz-Haar des Tennisballs berührt noch die Linie.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 2:3
Jetzt auch Bublik mit Breakbällen. Das Game beginnt mit einem sehr gefühlvollen Passierball von Bublik. Wenige Minuten und zwei Fehler von Zverev später dann 15:40. Bublik macht es besser als Sascha im Game davor und nutzt direkt die erste Möglichkeit. Der Herausforderer ist den ganzen Punkt am Drücker und kommt dann ans Netz. Zverev bekommt den Passierball nicht mehr gut platziert und der segelt ins Aus.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 2:2
Da war mehr drin für die zukünftige Nummer 1 der Welt. Bublik schenkt Zverev durch zwei Doppelfehler die Chance zum Break. Der Deutsche ist eigentlich gut im Ballwechsel doch verschlägt dann einen verhältnismäßig leichten Ball. Beim zweiten Breakball ein paar Momente später ist Sascha dann machtlos. Der Aufschlag zu gut. Kleines Highlight des Games ist eine wunderbare Vorhand aus dem Lauf von Sascha bei Vorteil Bublik.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 2:1
Sascha rutscht beim ersten Punkt leicht weg und greift sich direkt zum Knöchel. Da kommen natürlich schlechte Erinnerungen an das French Open Halbfinale gegen Rafael Nadal hoch. Hier scheint es sich aber nur um einen kleinen Schock zu handeln. sportlich hat Sascha in dem Game aber auch kleine Probleme. Bei Einstand lässt Bublik eine Riesengelegenheit nach dem längsten Ballwechsel der Partie liegen.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 1:1
Das war wichtig für Bublik. Die Selbstgespräche wurden eingestellt und die Konzentration scheint zurückgekehrt zu sein.
Zverev - Bublik: 7:6 (6), 1:0
Bublik muss jetzt aufpassen, dass ihm das Spiel nicht komplett davonrennt. Wie wir wissen ist der Kasache nicht der mental stabilste Spieler auf der Tour, aber das ganze erste Game war er nur am lamentieren und in Selbstgespräche verfangen.
Satz 1 Fazit
Bublik sitzt auf der Bank und kann nicht glauben, dass er jetzt einem Satzrückstand hinterherlaufen muss. Ehrlich gesagt hat er nicht ganz Unrecht. Zverev weiß selber nicht wie er den Tiebreak noch gewonnen hat. So viele Geschenke von Bublik, Wahnsinn! Drei Satzbälle im Tiebreak und bei allen drei war Bublik am Drücker, aber verdünstet sich dann mit schlechten Stopps oder Ähnlichem.
Zverev - Bublik: 7:6 (6)
7:6 Passierball Zverev
Zverev - Bublik: 6:6
6:6 Unforced-Error Bublik
Zverev - Bublik: 6:6
4:6 Volley-Winner Zverev
Zverev - Bublik: 6:6
3:4 Volley-Winner Zverev
Zverev - Bublik: 6:6
1:3 Ass Bublik
Zverev - Bublik: 6:6
0:1 Ass Bublik
Zverev - Bublik: 6:6
Licht und Schatten beim Deutschen... Bei 15:15 zeigt Zverev mal sein ganz feines Händchen. Wunderbarer Volley-Stopp in einer nicht ganz unwichtigen Phase. Dafür aber auch drei leichte Fehler. So also Einstand bei 5:6. Bublik holt sich seinen ersten Breakball, gleichbedeutend mit dem Satzball, nach einem mit der Rückhand-Longline vorbereitetem und mit der Vorhand verwertetem Punkt. Lässt diese Chance aber leichtfertig liegen. Sascha lässt dann nichts mehr anbrennen. Tiebreak!
Zverev - Bublik: 5:6
Das Spiel ist momentan vor allem durch viele Fehler auf beiden Seiten geprägt. In dem Spiel mal drei unerzwungene Fehler in Folge von Bublik und so gibts den ersten Breakball des Spiels. Zwei gute Aufschläge und ein Volley-Winner sichern dem Underdog dann aber den Spielgewinn.
Zverev - Bublik: 5:5
Sascha gleicht problemlos aus. Durchschnittliche Länge der Ballwechsel ca. drei Schläge.
Zverev - Bublik: 4:5
Bublik greift oft zum Stopp-Ball als Stilmittel, um den Rhythmus zu brechen. So wie wir es von ihm kennen und auch lieben... Für Zverev heißt das laufen, laufen, laufen!
Zverev - Bublik: 4:4
Wichtiges Game für Sascha. Eine kleine Chance für Bublik war da sich zumindest mal einen Breakball zu erspielen. Einmal fehlen wenige Zentimeter zum 15:30 und dann packt Zverev wieder einen super Aufschlag aus bei 30:30. Kleine Schrecksekunde für alle Deutschen Fans: Sascha unterbricht seinen Ballwurf mit schmerzverzerrtem Gesicht und greift sich an den Oberschenkel. Es sieht aber so aus, als ob es nichts schlimmeres ist. Sascha kann direkt weitermachen.
Zverev - Bublik: 3:4
Bublik geht erneut in Führung. Drei Aufschlagwinner bringen ihm schon nach 50 Sekunden zur 40:0 Führung. Sascha kann sich noch einen Punkt ergattern, aber am Spielausgang ändert das nichts mehr.
Zverev - Bublik: 3:3
Aufschlagen kann Zverev auch. Sascha braucht nur ca. eine Minute für vier Punkte in Serie und holt sich das Game mit einem 223km/h Aufschlag.
Zverev - Bublik: 2:3
Die erste heikle Situation bei 0:30, verschuldet durch einen Doppelfehler und Unforced-Error, meistert Bublik dann aber sehr souverän mit Hilfe seines guten Aufschlags.
Zverev - Bublik: 2:2
Auch Sascha gewinnt sein game ohne Punktverlust. Der Deutsche profitiert von drei ungezwungenen Fehlern seines Gegners. Beide Spieler haben übrigens noch keinen Punkt beim ersten Aufschlag verloren.
Zverev - Bublik: 1:2
Zu null! Rückhand-Stopp, Rückhand-Longline-Winner Bublik plus und zwei schnelle Fehler von Zverev.
Zverev - Bublik: 1:1
Auch Sascha bringt nach 0:15 sein erstes Aufschlagspiel souverän durch, muss aber schon ganz schön für die Punkte kämpfen. Returnqualität stimmt bei Bublik zum Beginn des Matches.
Zverev - Bublik: 0:1
Bublik eröffnet das Match und lässt direkt durchblicken auf was wir uns heute freuen dürfen: gute Aufschläge, variables Spiel und vor allem viele Stopps.
Wir dürfen Sie herzlich begrüßen...
...zum Achtelfinal-Kracher zwischen Sascha Zverev und Alexander Bublik. Seit der Niederlage von Alcaraz gestern steht nun auch offiziell fest, dass der Deutsche am Jahresende die Nummer 1 der Welt ist. Mal sehen, ob ihm das heute einen extra Antrieb gibt.
Nach der Shanghai-Drittrundenniederlage von Carlos Alcaraz steht fest, dass Alexander Zverev das Jahr 2026 als Nummer eins der Welt abschließen wird. “Ich freue mich darauf, die Saison gebührend ausklingen zu lassen”, ließ sich der Deutsche, der in dieser Saison die French Open und die US Open gewann, am Montag von der ATP zitieren.
In Shanghai trifft Zverev, der frühestens am 2. November erstmals auf dem Tennisthron Platz nehmen wird, im Achtelfinale auf Alexander Bublik. Der Kasache liegt im direkten Vergleich mit 3:1 voran.
Zverev vs. Bublik - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Alexander Zverev und Alexander Bublik gibt es ab 12 Uhr MESZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Einzel-Tableau in Shanghai