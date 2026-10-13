Bublik lädt Zverev mit einem Doppelfehler erneut zum Rebreak ein. Aber auch diesmal kann Sascha das Geschenk nicht annehmen. Mit einem Rahmenball vergibt der Deutsche die Breakchance.

Verletzungsupdate: im Ballwechsel merkt man keine Einschränkung. Zwischen den Ballwechseln greift sich Sascha hin und wieder ans Bein oder hatscht zur anderen Seite.