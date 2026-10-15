ATP Masters Shanghai: Halbfinale! Schnaitter und Wallner schlagen die US-Open-Champions

Jakob Schnaitter und Mark Wallner sind mit einem beeindruckenden Sieg gegen Neal Skupski und Christian Harrison ins Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2026, 07:40 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Jakob Schnaitter und Mark Wallner stehen in Shanghai im Halbfinale

Ausrufezeichen von Jakob Schnaitter und Mark Wallner beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai. Die beiden Deutschen, die in diesem Jahr schon bei den BMW Open in München triumphiert haben, gewannen ihr Viertelfinale gegen Christian Harrison und Neil Skupski mit 7:6 (5) und 6:3. Harrison und Skupski hatten zuletzt ja den Titel bei den US Open geholt.

Nach gewonnenem ersten Satz gelang Schnaitter und Wallner in Durchgang zwei ein frühes Break, das sie bis zum Ende transportierten. Mark Wallner setzte mit einem starken Aufschlag durch die Mitte den Schlusspunkt.

Die Gegner für die Vorschlussrunde werden erst später am heutigen Donnerstag ermittelt. Für Schnaitter/Wallner geht es entweder gegen die Österreicher Neil Oberleitner und Lucas Miedler oder Marc Polmans aus Australien mit seinem polnischen Partner Jan Zielinski.

Hier das Doppel-Tableau in Shanghai