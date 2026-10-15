ATP Masters Shanghai live: Alexander Zverev vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai auf Alex de Minaur. Das Match gibt es ab 12 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2026, 20:54 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Alex de Minaur zuletzt beim Laver Cup in London

Es wird die 13. Begegnung zwischen Zverev und de Minaur werden, das Head-to-Head von 8:4 für den Deutschen täuscht aber: Denn die vier Siege des “Demon” sind ausschließlich bei Team-Wettbewerben zustande gekommen: Zwei beim Laver Cup und je einer beim ATP Cup und dessen Nachfolger, dem United Cup.

Während Alexander Zverev schon lange als Teilnehmer der ATP Finals feststeht, könnte de Minaur mit einem starken Resultat in Shanghai seine Ausgangsposition wesentlich verbessern.

Zverev vs. de Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alex de Minaur gibt es ab 12 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai