ATP Masters Shanghai: Zverev mit Sieg über Wu in Runde drei

Alexander Zverev ist mit einem 6:4, 7:6 (4) gegen Lokalmatador Yibing Wu in das ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai gestartet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.10.2026, 10:17 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev im Angriffsmodus

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Sonne hat sich gezeigt über Shanghai, als Alexander Zverev und Yibing Wu den Stadium Court des vorletzten 1000er-Turniers der Saison betreten haben. Für den notorischen Spätspieler Zverev auch einmal eine nette Abwechslung. Und wie so oft legte Zverev los wie die Feuerwehr, holte sich ein frühes Break, diesmal zum 2:1. Das transportierte der Deutsche bis zum Satzgewinn.

Im zweiten Akt gelang es Wu allerdings, einen frühen Rückstand mit dem Re-Break auszugleichen. Es ging in ein Tiebreak. in dem sich Alexander Zverev aber mit 7:4 nichts zuschulden kommen ließ. Davor hatte es einen kleinen Schreckmoment gegeben, als Zverev kurz umgeknickt war. Die Entwarnung folgte aber sogleich.

Cobolli schon raus, Shelton gewinnt

Im ersten Match auf dem größten Court in Shanghai hatte sich Daniel Altmaier gegen Ben Shelton wacker gewehrt. Am Ende setzte sich aber der US-Amerikaner mit 6:3 und 7:6 (6) durch. Shelton trifft in Runde drei auf Arthur Gea aus Frankreich.

Ausgeschieden ist dagegen Flavio Cobolli. Der French-Open-Finalist musste sich Adrian Mannarino mit 1:6, 6:4 und 3:6 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai