Auch die Frauen haben noch was vor - im Billie Jean King Cup!

Während die meisten WTA-Stars schon in der Winterpause sind, wollen einige Spielerinnen ihren Nationalteams noch im Billie Jean King Cup helfen. So auch Coco Gauff.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.11.2026, 13:05 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff ist die prominenteste Spielerin, die am Wochenende aufschlägt

18 Titel haben die USA in der Geschichte des Billie Jean King Cups (früher Federations Cup) schon gewonnen, in der aktuellen Weltrangliste liegt man auf Position sechs. Und dennoch muss nun am Wochenende in Delray Beach ein Sieg her, um im kommenden Jahr mal wieder um den ganz großen Preis mitspielen zu können. Der letzte Sieg liegt nämlich auch schon fast ein Jahrzehnt zurück: 2017 konnten die Amerikanerinnen reüssieren.

Dass die USA nun 2027 in der obersten Etage mitspielen dürfen, wird Teamchefin Lindsay Davenport in die Hände von Coco Gauff und Ann Li im Einzel sowie Taylor Townsend und möglicherweise Ashlyn Krueger im Doppel legen. Das macht die Ungarinnen mit Spitzenfrau Anna Bondar dann doch zu klaren Außenseiterinnen.

Die Schweiz ohne Bencic in Thailand

Gauff ist die mit Abstand prominenteste Spielerin, die sich noch einmal in der Dienst der nationalen Tennissache stellt, es gibt aber noch sechs weitere Partien, in denen ein Platz in der Weltgruppe ausgespielt wird. Die Schweizerinnen etwa müssen nach Thailand, genauer: nach Nonthaburi, und müssen dort ohne Belinda Bencic auskommen. Viktorija Golubic und Simona Waltert sollen es in den Einzeln richten.

Auch spannend könnte das Treffen der beiden großen Tennisnationen Frankreich und Australien. Gespielt wird auf Sand in der Halle von Le Portel. Das Ausgangslage könnte man als offen bezeichnen, auch wenn Diane Parry für die Gastgeberinnen als Favoritin in ihre Partien geht.

Der Champion im Billie Jean King Cup 2026 ist ja schon ermittelt. Ende september hatte sich die Tschechische Republik mit einem 2:0-Finalsieg gegen die Ukraine im chinesischen Shenzhen den Titel gesichert.