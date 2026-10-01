Billie Jean King Cup: Tschechien rückt Italien in der Nationenwertung auf die Pelle

Nach dem Triumph in Shenzhen ist Tschechien in der Billie-Jean-King-Cup-Nationenwertung auf Rang zwei vorgerückt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.09.2026, 22:39 Uhr

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© Getty Images Tschechien gewann in Shenzhen den Titel

Der Triumph beim Billie-Jean-King-Cup-Finalturnier hat sich für Tschechien auch hinsichtlich der Nationenwertung ausgezahlt. Linda Noskova und Co. machten im in dieser Woche veröffentlichten Ranking drei Plätze gut und liegen nun auf Rang zwei. Leader ist weiterhin Italien, das den Billie Jean King Cup 2024 und 2025 gewonnen hatte.

Auf dem dritten Rang liegt die Ukraine, die das Finale gegen Tschechien mit 0:2 verlor. Großbritannien rutschte nach dem Viertelfinal-Aus um zwei Positionen auf Platz vier ab, Fünfter ist Spanien. Komplettiert werden die Top Ten von den USA, Kasachstan, Kanada, Polen und Japan.

Deutschland und Österreich lecken Wunden

Die deutschen Frauen, die im April erstmals in der Geschichte in die Drittklassigkeit abrutschten, belegen unverändert den 20. Rang. Österreich, das 2027 in der niedrigsten Spielklasse des Nationenwettbewerbs spielen wird, verlor drei Plätze und ist nun 49.

Die Nationenwertung wird nach jeder Runde des Billie-Jean-King-Cups veröffentlicht und basiert auf den Ergebnissen der vergangenen vier Jahre. Die jüngsten Leistungen werden dabei stärker gewichtet.

Die Nationenwertung im Überblick