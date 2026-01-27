Australian Open: Frauen und Djokovic am Tag, Sinner am Abend

Der Spielplan am Mittwoch garantiert in Melbourne Weltklasse-Tennis. Jannik Sinner darf gegen Ben Shelton in der Night Session ran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2026, 07:29 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic schlägt am Dienstag in der Day Session auf

Die Zuschauer in der Rod Laver Arena dürfen sich am Mittwoch auf hochinteressante Matches freuen. Am zweiten Viertelfinaltag werden sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren ausschließlich Top-Ten-Spieler aufschlagen – und auf der größten Buhne in Melbourne damit für Weltklasse-Tennis sorgen.

Den Anfang machen am Mittwoch um 11:30 Uhr Ortszeit (1:30 Uhr MEZ) Iga Swiatek und Elena Rybakina, ehe es nicht vor 13 Uhr (3 Uhr MEZ) zum US-Duell zwischen Amanda Anisimova und Jessica Pegula kommt. Dass die Frauen den Tag eröffnen, ist kein Zufall, finden die beiden Halbfinalpartien doch bereits am Donnerstag statt.

Hitze sollte kein Problem werden

Nach dem Match zwischen Anisimova und Pegula wird Großmeister Novak Djokovic die Rod Laver Arena beehren. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger, der nach dem verletzungsbedingten Rückzug seines etatmäßigen Achtelfinalgegners Jakub Mensik ausgeruht in die finale Turnierphase geht, trifft nicht vor 14:30 Uhr (4:30 Uhr MEZ) auf den Italiener Lorenzo Musetti.

In der Night Session fordert ab 19 Uhr (9 Uhr MEZ) schließlich Ben Shelton den zweifachen Titelverteidiger Jannik Sinner. Die Hitze dürfte am Mittwoch übrigens kein großes Problem werden: Die Höchsttemperatur soll laut Prognosen “nur” 25 Grad betragen.

Der Spielplan am Mittwoch im Überblick