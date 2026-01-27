Australian Open live: Carlos Alcaraz gegen Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Viertelfinale der Australian Open auf Alex de Minaur. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusOn und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.01.2026, 20:04 Uhr

Der topgesetzte Carlos Alcaraz zeigte sich bislang bei den Australian Open 2026 in blendender Verfassung und überließ seinen jeweiligen Gegnern keinen einzigen Satzgewinn. Doch auch sein Viertelfinalgegner Alex de Minaur ließ bislang noch nicht viel anbrennen und musste lediglich in seiner Zweitrunden-Partie gegen den Serben Hamad Medjedovic den ersten Durchgang im Tiebreak verloren geben.

Der direkte Vergleich spricht eigentlich eine ganz eindeutige Sprache zugunsten des Spaniers, der alle fünf bisherigen Duelle auf der Tour mit dem Australier für sich entscheiden konnte. Dennoch wird der quirlige Lokalmatador vor heimischem Publikum alles in die Waagschale werfen, um nicht nur seinen ersten Sieg gegen den Weltranglistenersten einzufahren, sondern nach Viertelfinals bei allen vier Majors auch erstmals in das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier einziehen zu können.

Alcaraz vs. De Minaur – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Alex de Minaur bei den Australian Open gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusOn und in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open 2026