Australian Open: De Minaur bewahrt australische Hoffnungen, Bublik knackt Fucsovics

Alex De Minaur bewahrt die Hoffnungen der australischen Fans auf einen heimischen Einzelsieger. Der Weltranglistensechste siegte in vier Sätzen gegen Hamad Medjedovic. Alexander Bublik folgte in Runde drei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2026, 13:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alex de Minaur ist der Hoffnungsträger der australsichen Fans.

Alex de Minaur musste gegen Hamad Medjedovic ein hartes Stück Arbeit vollrichten, um den Einzug in die dritte Runde perfekt zu machen. Der Serbe widersetzte sich zunächst der Stimmung in der Rod Laver Arena und lag nach einem engen ersten Satz in Führung. De Minaur fand mit der fortlaufen Unterstützung des Publikums mit dem zweiten Satz jedoch besser in die Partie und dominierte seinen Kontrahenten fortan. 6:7 (5), 6:2, 6:2, 6:1 stand nach 3:04 Stunden als Endergebnis auf dem Scoreboard.

Alexander Bublik hatte mit Marton Fucsovics eine deutlich unangenehmere Aufgabe vor sich, ist doch Ungar doch gerade bei den Grand Slams für lange Nervenschlachten bekannt. Doch Bublik bewies auch in diesem Match erneut, dass der Kasache an Reife dazu gewonnen hat.

Bublik nimmt Hürde Fucsovics souverän

Trotz vieler unangenehmer Situation schaukelte der Zehnte des ATP-Rankings das Match in glatten drei Sätzen. 7:5, 6:4, 7:5 lautet das Ergebnis nach 2:14 Stunden auf dem Court.

Eine bittere Niederlage kassierte hingegen der erfolgreichste Asseproduzent der Tour. Reilly Opelka steuerte das Duell gegen Alejandro Davidovich Fokina nach zwei verlorenen Sätzen in einen entscheidenden fünften Spielabschnitt. Doch das Comeback sollte ausbleiben. Bei eigenem Serve verlor der US-Boy das Duell endgültig 3:6, 6:7(3), 7:5, 6:4, 4:6

Hier das Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open