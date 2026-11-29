Battle of the Sexes: Sabalenka fordert Revanche gegen Kyrgios

Aryna Sabalenka hat die Niederlage gegen Nick Kyrgios im „Battle of the Sexes“ offenbar noch nicht verdaut. Fast ein Jahr nach dem umstrittenen Schaukampf fordert die Belarussin eine Neuauflage mit überarbeiteten Regeln.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 28.11.2026, 15:33 Uhr

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© Getty Images Nick Kyrgios und Aryna Sabalenka im Dezember 2025

Im Dezember 2025 unterlag Aryna Sabalenka dem Australier Nick Kyrgios in der Coca-Cola Arena in Dubai bei der jüngsten Auflage des „Battle of the Sexes“ mit 3:6 und 3:6. Doch das Ergebnis erzählt nur einen Teil der Geschichte: Beide Sätze waren bis zum 3:3 ausgeglichen, ehe Kyrgios jeweils davonziehen konnte. Der Australier gewann insgesamt 15 Punkte mehr, verwertete sechs seiner 15 Breakchancen und setzte sich letztlich durch. Sabalenka produzierte 35 unerzwungene Fehler, Kyrgios 30.

Die Niederlage scheint die zweifache Grand-Slam-Siegerin allerdings eher anzustacheln als abzuschrecken. „Ich würde es definitiv wieder machen. Ich liebe Revanchen und lasse Dinge ungern einfach so stehen“, erklärte sie in einem aktuellen Interview. Kyrgios hatte nach dem ersten Duell durchaus Respekt für seine Gegnerin gezeigt: Sabalenka sei eine außergewöhnlich starke Wettkämpferin, sagte er.

Zwei Aufschläge statt einem: Sabalenka will neue Regeln

Für eine Neuauflage hat Sabalenka bereits einen konkreten Wunsch. Das ursprüngliche Format sah vor, dass Kyrgios nur einen Aufschlag hatte, während Sabalenka auf einem um rund neun Prozent verkleinerten Spielfeld spielte. Die Sonderregeln sollten die körperlichen Unterschiede zwischen den beiden Spielern ausgleichen und ein möglichst ausgeglichenes Duell ermöglichen.

Doch gerade die Ein-Aufschlag-Regel habe Sabalenka einen ihrer wichtigsten Vorteile genommen. „Beim nächsten Match werden wir uns ein anderes Format überlegen. Ich würde das ganze Spielfeld behalten, aber zwei Aufschläge bekommen, um die Bedingungen etwas auszugleichen“, erklärte sie. Auch im ersten Duell hatte die Belarussin mit starken Winnern aufhorchen lassen. Vor allem bei der Beweglichkeit und der Abdeckung des Platzes war Kyrgios jedoch im Vorteil. Mit seinen schnellen Richtungswechseln und Stopps brachte er Sabalenka immer wieder in Schwierigkeiten.

Warum das letztjährige Duell so umstritten war

Schon die Premiere zwischen Sabalenka und Kyrgios hatte die Tenniswelt gespalten. Kritiker stellten die sportliche Aussagekraft des Schaukampfs infrage und bemängelten, dass die Veranstaltung vor allem auf Aufmerksamkeit und Einnahmen ausgerichtet gewesen sei. Auch die Auswahl von Kyrgios als männlichem Kontrahenten sorgte für Diskussionen. Der Australier war zum Zeitpunkt des Duells weit von seiner früheren Topform entfernt und hatte in den vorangegangenen Jahren nur sporadisch gespielt.

Der Vergleich mit dem historischen „Battle of the Sexes“ von 1973 hinkte für viele ohnehin. Damals besiegte Billie Jean King den ehemaligen Wimbledon-Champion Bobby Riggs. Das Match wurde damals zum Symbol für den Kampf um Anerkennung und gleiche Bezahlung im Frauentennis. Dem Duell zwischen Sabalenka und Kyrgios fehlte diese gesellschaftliche Dimension gänzlich.

Sabalenka will die Niederlage nicht auf sich sitzen lassen

Dass Sabalenka nun eine zweite Begegnung fordert, dürfte die Debatte neu entfachen. Die Belarussin sieht die Niederlage offenbar auch als Gelegenheit, aus dem ersten Duell zu lernen. „Man verliert nicht, man lernt“, sagte sie. Sie wisse inzwischen, wie sie ein solches Match angehen müsse.