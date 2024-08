Beim Verdienst ist Carlos Alcaraz schon die Nummer eins

Wenn man den Angaben vom Forbes Magazine glauben darf, dann hat Carlos Alcaraz im Jahr 2023 unter den aktiven Profis am meisten Geld verdient.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.08.2024, 13:18 Uhr

© Getty Images Neben einem legendären Pokal hat Carlos Alcaraz in Wimbledon auch ein sehr ordentliches Preisgeld bekommen

Jahr für Jahr veröffentlicht das Forbes Magazine Verdienstlisten von Sportlern, im besten Fall sind nur diejenigen Namen vermerkt, die auch tatsächlich noch aktiv sind. Denn Tom Brady, die Football-Legende, wird in seiner Zeit als TV-Kommentator, die mit Saisonstart der NFL Anfang September beginnt, deutlich mehr Dollars einnehmen als in jener Zeit, da er noch auf der Suche nach freistehenden Ballfängern war. Auch Ex-Boxweltmeister Evander Holyfield hat sich ja mit dem Verkauf von Grills in der Privatwirtschaft tief verankert. Und, um nun zum Tennis zu kommen, um Roger Federer muss sich niemand Sorgen machen.

Blickt man nun also auf die Tennisprofis, die tatsächlich noch auf der ATP- oder der WTA-Tour Bälle schlagen, dann hat gemäß Forbes Carlos Alcaraz in den abgelaufenen zwölf Monaten am meisten Geld verdient. Insgesamt sollen es 42,3 Millionen US Dollar gewesen sein, davon erstaunliche 32 mit Werbeverträgen und anderen Chancen, abseits des Courts ein paar Cent dazuzuverdienen.

Novak Djokovic liegt mit insgesamt 37,2 Millionen Dollar knapp dahinter. Aber auch der frisch gekürte Olympiasieger sollte ausgesorgt haben. Was für mindestens die Top Ten der Liste von Forbes gilt.

Bei den Frauen hat Coco Gauff ihren Erfolg bei den US-Open 2023 offenbar zu Gold gemacht. Naomi Osaka glänzt derweil vor allem noch als Werbeträgerin.

Hier die Liste (alle Angaben in Mio. US Dollar):

Carlos Alcaraz 42,3 Off-Court: 32,0 Novak Djokovic 37,2 Off-Court:: 25,0 Coco Gauff 27,1 Off-Court: 20,0 Iga Swiatek 26,7 Off-Court: 15,0 Jannik Sinner 26,6 Off-Court: 15,0 Rafael Nadal 23,3 Off-Court: 23,0 Daniil Medvedev 20,3 Off-Court: 13,0 Naomi Osaka 14,6 Off-Court: 14,6 Casper Ruud 13,9 Off-Court: 10,0 Aryna Sabalenka 13,7 Off-Court: 7,0