Nach Sky-Infos: Toni Nadal soll neuer Coach von Alexander Zverev werden

Wie der TV-Sender Sky vermeldet, soll Toni Nadal der neue Coach von Alexander Zverev werden. Die deutsche Nummer eins trainiert gerade in der Rafa Nadal Academy in Manacor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2025, 14:23 Uhr

© Getty Images Wird Toni Nadal der neue Mann an der Seite von Boris Becker?

Den Auftritt in Gstaad hat Alexander Zverev abgesagt, stattdessen schuftet der 28-Jährige aktuell in der Rafa Nadal Academy auf Mallorca. Und wie der TV-Sender Sky berichtet, nicht ohne Grund: Denn Toni Nadal, der seinen Neffen Rafael an die Weltspitze geführt hat, soll der neue Coach von Zverev werden.

Darüber hinaus könnte es sein, dass auch Rafael Nadal eine Rolle im Team Zverev einnimmt.

Die deutsche Nummer eins war zuletzt in der ersten Runde von Wimbledon an Arthur Rinderknech gescheitert und hatte danach über mentale Probleme geklagt. Den nächsten Start von Zverev wird es wohl beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto geben.

Toni Nadal hatte die Traineraufgaben bei seinem Neffen ja an Carlos Moya weitergegeben. Zuletzt hatte “Onkel Toni” sich auch um Félix Auger-Aliassime gekümmert und den Turnierdirektor bei den Mallorca Championships gegeben.