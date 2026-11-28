Berdych nach Aus sauer: "So funktioniert der Davis Cup nicht"

Tschechien schrammte am Freitagabend hauchdünn am Einzug ins Davis-Cup-Finale vorbei. Nach der knappen Niederlage gegen Italien äußerte Kapitän Tomas Berdych Kritik am Format.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.11.2026, 13:49 Uhr

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© Getty Images Tomas Berdych schrammte mit Tschechien am Finaleinzug vorbei

von Nikolaus Fink aus Bologna

Mit versteinerter Miene nahm Tomas Berdych kurz vor Mitternacht am Pressepodium Platz. “Dieser Moment ist extrem schwer zu verdauen”, sagte Tschechiens Davis-Cup-Kapitän nach der dramatischen 1:2-Niederlage gegen Italien. “Leider haben wir es knapp verpasst, vielleicht um ein oder zwei Punkte.”

Tatsächlich schrammten die Tschechen nur denkbar knapp am Finaleinzug vorbei: Jiri Lehecka und Tomas Machac fanden im dritten Satz beim Stand von 4:3 zwei Breakbälle vor und lagen wenig später im alles entscheidenden Tiebreak 3:1 voran, jubeln durften letztlich aber die Hausherren. “Ich möchte nicht mehr darüber nachdenken, weil es sehr schmerzhaft ist”, meinte Machac über die vergebenen Chancen.

Berdych ist “kein Fan dieses Formats”

Als Zünglein an der Waage machte Berdych die italienischen Fans aus: “Was heute wahrscheinlich den Ausschlag in diesem sehr knappen Duell gegeben hat, war das heimische Publikum.” Die Tifosi seien “unglaublich fair” gewesen, so Berdych. An die guten alten Davis-Cup-Zeiten fühlte sich der Wimbledon-Finalist von 2010 trotz der prächtigen Stimmung in der BolognaFiere Arena aber trotzdem nicht erinnert.

“Ich will nicht verhehlen, dass ich kein Fan dieses Formats bin”, meinte Berdych. Einer der Gründe sei, dass Italien als einziges der acht Teams Heimvorteil habe. “Es wurde beschlossen, dass das Turnier in einem Land stattfinden soll und dass dieses Land dann immer beim Finalturnier dabei ist”, sagte der 41-Jährige auf tennisnet-Nachfrage. “So funktioniert der Davis Cup nicht.”

Mensik stimmt mit Berdych überein

Nach seiner Niederlage gegen Lorenzo Musetti hatte zuvor auch Jakub Mensik den derzeitigen Modus hinterfragt: “Natürlich ist es für alle anderen Mannschaften schwierig, wenn nur eine Mannschaft den Vorteil des Heimpublikums hat. So sieht es nun einmal das Spielformat vor.” Bis 2028 wird sich an diesem auch nichts ändern.

Die Kritik am Format, so Berdych, habe nichts mit der Niederlage gegen Italien zu tun: “Wir haben einmal (2013, Anm.) das Finale in Serbien bestritten. Wir hatten ein noch größeres Stadion gegen uns und haben es geschafft, zu gewinnen. Der Grund meiner Beschwerde ist also nicht, dass man in einem Land gegen das Publikum spielt. Es geht einfach um das große Ganze.”