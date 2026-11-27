Davis Cup: Italien spielt nach Sieg gegen Tschechien erneut um den Titel

Italien greift bei der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna erneut nach dem Titel. Die Hausherren setzten sich am Freitag in einem hochdramatischen Halbfinale gegen Tschechien mit 2:1 durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.11.2026, 22:51 Uhr

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© Getty Images Italien steht im Davis-Cup-Finale

Der dreifache Titelverteidiger Italien hat am Freitagabend mit einem hart erarbeiteten 2:1-Erfolg über Tschechien das Finale der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna erreicht. Den entscheidenden Punkt steuerten Lorenzo Musetti/Andrea Vavassori im Doppel mit einem 3:6, 6:1 und 7:6 (4)-Erfolg über Jiji Lehecka/Tomac Machac bei.

Musetti und Lehecka wurden nach ihren Einzelsiegen gegen Jakub Mensik bzw. Flavio Cobolli kurzerhand für das Doppel nominiert. Dieses begann in der gut gefüllten BolognaFiere ausgeglichen, ehe die Tschechen von einem katastrophalen Servicegame Vavassoris profitierten und mit 5:3 in Führung gingen. Beim Ausservieren hatten Lehecka/Machac anschließend keine Probleme.

Im zweiten Abschnitt wussten die Italiener den Spieß umzudrehen. Insbesondere Vavassori spielte phasenweise großes Tennis, die Breaks zum 3:1 und 5:1 waren die logische Folge. Nach insgesamt nur 52 Minuten Spielzeit war der Satzausgleich hergestellt.

Italien im Finale gegen Spanien oder Großbritannien

Im dritten Satz waren zunächst die Italiener näher am Break dran, im achten Game vergaben dann die Tschechen zwei Möglichkeiten auf das 5:3. Es ging hin und her, ohne Entscheidung - diese musste das Tiebreak bringen. In der Kurzentscheidung ging es ähnlich eng zu wie davor im Satz, das entscheidende Minibreak zum 5:4 gelang den Italienern. Die nach 1:56 Stunden Spielzeit über den 3:6, 6:1 und 7:6 (4)-Erfolg jubelten.

Im Endspiel am Sonntag bekommen es die Italiener auf der Jagd nach ihrem vierten Titel en suite mit Spanien oder Großbritannien zu tun. Der zweite Finalist wird am Samstag ab 12 Uhr ermittelt.